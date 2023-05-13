Внаслідок вибухових хвиль у Хмельницькому пошкоджені будинки, школи та лікарні: є поранені

Російські окупанти у ніч на 13 травня атакували Хмельницьку область. Ворог влучив у критичний об'єкт. На місці прильоту спалахнула пожежа.

Російські окупанти у ніч на 13 травня скоїли масовану атаку дронами. Ворог атакував українські міста.

Зверніть увагу Влучання у двох містах та падіння дрона на Київщині: все, що відомо про атаку 13 травня

Деталі про приліт у Хмельницькій області

Олександр Симчишин заявив, що у Хмельницькому прильотів не зафіксували. Водночас є влучання на території області.

Внаслідок вибухових хвиль у Хмельницькому пошкоджено навчальні заклади, медичні заклади, адміністративні будівлі, промислові об'єкти, багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки,

– мовиться у повідомленні.

Згодом в ОВА наголосили, що прямої загрози житловим будинкам не було. Вибухова хвиля пошкодила вікна, двері. Є інформація про 5 постраждалих від уламків скла.

Приліт у Хмельниькій області / Відео з мережі

Наслідки вибухової хвилі у Хмельницькій області / Хмельницький Live

Відбій на території Хмельницької області оголосили о 07:03. Раніше людей попередили: вибухи можуть лунати й після відбою тривоги.

Українців закликають не ігнорувати тривог. Коли сповіщають про небезпеку, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту.