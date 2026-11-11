Росію атакували сотні БпЛА: вибухи лунали від Балтики до півдня країни

У ніч проти 11 листопада Росія зазнала масштабної атаки безпілотників, яка охопила десятки регіонів. Однією з головних цілей став порт Усть-Луга в Ленінградській області, де пролунали вибухи та виникла пожежа.

Про це повідомляє керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Що відомо про атаку?

У ніч проти 11 листопада в низці російських регіонів оголосили повітряну небезпеку через загрозу безпілотників. Повідомлення про БпЛА надходили з Ленінградської, Новгородської, Псковської, Тверської, Смоленської, Владимирської, Рязанської, Саратовської, Пензенської, Калузької, Тульської, Орловської, Курської, Брянської, Воронезької, Ростовської та Волгоградської областей.

Також про небезпеку попереджали в Краснодарському краї, Адигеї, Карелії, Чувашії, Татарстані, Удмуртії та Оренбурзькій області.

Однією з основних цілей атаки став порт Усть-Луга в Ленінградській області. Близько 03:39 місцеві жителі почали публікувати відео пожежі в районі портової зони. Згодом губернатор Олександр Дрозденко підтвердив влучання кількох БпЛА в порт.

Вибухи також чули у Твері, де, за повідомленнями місцевих жителів, працювала російська ППО над житловими кварталами. У тимчасово окупованому Маріуполі близько 04:22 повідомляли про роботу протиповітряної оборони за межами міста.

У Смоленській області атака безпілотників зачепила місто Ярцево. За словами губернатора Василя Анохіна, російська ППО протягом ночі нібито знищила над регіоном 37 БпЛА.

Вибухи також лунали в Адигеї та Краснодарі. У Краснодарі через загрозу атаки батьків закликали тимчасово не відправляти дітей до шкіл і дитсадків.

Російська влада заявляла про роботу ППО також у Ростовській, Калузькій, Воронезькій і Тульській областях. Зокрема, губернатор Ростовської області Юрій Слюсар повідомив про знищення близько 40 безпілотників у кількох районах.

А Міноборони Росії заявило, що протягом ночі чергові засоби ППО нібито перехопили та знищили 627 українських безпілотників.

Які наслідки атаки?

Найбільше повідомлень про наслідки надійшло з Ленінградської області. У портовій зоні Усть-Луги після влучань виникла пожежа, а трансформаторну підстанцію аварійно відключили. За словами Дрозденка, постраждали троє працівників порту, їхні травми не становлять загрози для життя. Губернатор також заявив, що за ніч над областю нібито збили близько 150 безпілотників.

Порт Усть-Луга є одним із ключових російських центрів експорту нафти, нафтопродуктів, зерна та інших вантажів через Балтійське море.

РосЗМІ назвали цю атаку наймасованішою на Ленінградську область від початку року.

У місті Ярцево Смоленської області пожежа виникла в багатоквартирному житловому будинку. Губернатор Василь Анохін заявив про загибель двох людей. За його словами, з будинку евакуювали десятьох мешканців.

РЕБ скерувала дрон на житловий будинок: дивіться відео

В Адигеї, в аулі Нова Адигея, загорівся багатоповерховий будинок у житловому комплексі "Дарград". За повідомленнями місцевих жителів, на дах могли впасти уламки БпЛА. Попередньо, постраждалих немає, однак у деяких квартирах вибило вікна.

Вогонь у будинку через падіння БпЛА: дивіться відео

У Калузькій області уламки безпілотника пошкодили покрівлю приватного будинку, господарську споруду, огорожу та автомобіль у Кіровському окрузі.

Атака також вплинула на авіасполучення. Через загрозу БпЛА тимчасово обмежували роботу аеропортів Пулково, Пскова та Іжевська. У Пулково затримували або скасовували рейси, а два пасажирські літаки, які прямували до Санкт-Петербурга, сіли в Гельсінкі. Крім того, у Санкт-Петербурзі повідомляли про перебої з мобільним інтернетом.

Нагадаємо, українські безпілотники з кінця жовтня вивели з ладу близько третини потужностей переробки нафти в Росії. Атаки безпілотників зупинили роботу виробництв у центральних регіонах країни.