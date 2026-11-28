У ніч на 28 листопада безпілотники успішно атакували Новошахтинський НПЗ, ЛВДС "Самара", та паралізували роботу кількох російських аеропортів. Проривалися дрони серед іншого й до Москви.

Про це розповідають місцеві мешканці у соціальних мережах, а також моніторингові OSINT-канали, зокрема "Exilenova+". 24 Канал інформує, що ми знаємо на цей момент.

Що відомо про масовану атаку дронів на Росію вночі 28 листопада?

Цієї ночі, 28 листопада, територія Росії зазнала масштабної повітряної атаки. До прикладу, за твердженням мера Москви Сергія Собяніна, тільки біля російської столиці нібито збили щонайменше 48 безпілотників, загроза яких призвела до безпрецедентних заходів безпеки та зупинки цивільного авіасполучення одразу в кількох регіонах. Довелося й відправляти спеціальні служби на місця "падіння уламків".

Окрім традиційних обмежень у московських аеропортах "Внуково" та "Домодєдово", план "Килим" довелося вводити у Калузі, Пензі, Саратові та Тамбові. Показовим став інцидент у "Шереметьєво", де пасажирів рейсу SU6259, що прямував до Владивостока, майже три години протримали у салоні, а близько опівночі просто висадили, перенісши виліт на ранок.

Одночасно з паралічем авіації ударні дрони досягли стратегічних паливних об'єктів. Передовсім мовиться про Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області – він потрапив під успішну повітряну атаку вже вдруге за цей тиждень. Місцеві масово публікують кадри потужних вибухів та пожежі, заграву від якої видно за багато кілометрів, що вказує на ймовірне ураження резервуарів із паливом.

Наслідки ударів по Новошахтинському НПЗ: дивіться відео очевидців

Зауважимо, що це підприємство, АТ "НЗНП", є єдиним активним нафтопереробним заводом у Ростовській області з проєктною потужністю до 7,5 мільйона тонн нафти на рік. Попередня атака на цей об'єкт відбулася в ніч на 23 листопада, після чого, за інформацією Генштабу ЗСУ, завод повністю зупинив роботу через знищення та пошкодження десятків резервуарів.

Не менш катастрофічною для російської логістики стала чергова атака на лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Самара" поблизу селища Просвєт. Осінтери пишуть про успішне ураження об'єкта близько 3 години ночі. Це вже 3 удар по цій станції лише за листопад та 5 загалом за останні два місяці. Очевидці повідомляють про масштабну пожежу, яка охопила територію найбільшого нафтосховища в Європі.

Наслідки обстрілу ЛВДС "Самара": дивіться відео очевидців (увага, 18+, чутно лайку)

ЛВДС "Самара", що належить ПАТ "Транснефть", відіграє критичну роль у формуванні експортного сорту нафти Urals, який становить до половини всього нафтового експорту Росії. Системне виснаження цієї інфраструктури не лише б'є по економіці агресора, але й безпосередньо ускладнює постачання палива для російського окупаційного угруповання.