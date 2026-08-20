Київ оговтується після масованої атаки: ДСНС показали кадри наслідків

20 серпня Росія здійснила масовану атаку на Київ, унаслідок якої загинули щонайменше 4 людини, ще 23 постраждали. Влучання, руйнування та пожежі зафіксували у Святошинському, Солом’янському та Дарницькому районах столиці.

Про це повідомляють у ДСНС.

Що відомо про наслідки атаки?

У Святошинському районі зафіксували влучання на території промислового об’єкта. Там виникли пожежі у складських будівлях, площа загоряння в окремих місцях становила від 500 до 1000 квадратних метрів.

В одному з місць виявили загиблу людину, також рятувальники проводять деблокування людини з-під завалів.

Наслідки атаки по Києву / Фото ДСНС

У Солом’янському районі внаслідок атаки зазнав руйнувань 9-поверховий житловий будинок: пошкоджено 8-й та 9-й поверхи, а на рівні 7 – 9 поверхів виникла пожежа.

Також у районі пошкоджені вікна житлових будинків і медичного закладу. Горіли автомобілі, гаражі та магазин, а в одному з медзакладів сталося загоряння у підсобному приміщенні.

Крім того, у двох житлових будинках та укритті школи люди опинилися заблокованими.

Масована атака спричинила пожежі та руйнування: дивіться відео

У Дарницькому районі зафіксували влучання на території нежитлового об’єкта. Там загорілися складські приміщення та автомобілі на площі близько 1000 квадратних метрів.

Рятувальники врятували одну людину та передали її медикам.

На місцях працюють підрозділи ДСНС та інші екстрені служби. Кількість загиблих і постраждалих може змінитися, оскільки рятувальна операція триває.

Нагадаємо, під час обстрілу в Броварах сталося аварійне відключення електроенергії. Також частина Святошинського та Солом’янського районів столиці залишилася без світла. Після серії вибухів у Києві та області виникли пожежі, зокрема повідомлялося про загоряння складських приміщень.

Місцеві жителі також повідомляли про стрибки напруги та перебої з електропостачанням. Енергетики та аварійні служби мають розпочати відновлювальні роботи після стабілізації безпекової ситуації.