У Києві надзвичайники врятували з-під завалів 2 живих котиків: щемливі кадри

У Києві на місці влучання після нічної атаки 24 квітня рятувальники витягнули з-під завалів двох живих котиків. Згодом стало відомо, що врятувати вдалося також і їжачка.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

До теми Пошуково-рятувальні роботи завершено: що відомо про удар по Києву 24 квітня

Як рятували тваринок після атаки ворога по Києву

У ДСНС розповіли, що вночі 25 квітня у Києві на місці російського удару по житловому будинку надзвичайники врятували двох котиків. Тваринок виявили на місці суцільних руйнувань.



Надзвичайники врятували котиків, які опинилися під завалами через атаку ворога по Києву / Фото ДСНС

Понад 20 годин ці два налякані вухані чекали на порятунок під завалами! Їх знайшли на місці суцільних руйнувань, де здавалося б вже згасло життя…

– зазначили у службі.



Котики понад 20 годин чекали на порятунок / Фото ДСНС

Наляканих, але неушкоджених тваринок надзвичайники передали працівникам Товариства Червоного Хреста України. Одного з котиків уже повернули його господарці.

"Емоції господарки одного з котиків просто складно описати словами. Це сльози щастя, що цей сірий пухнастик, частина родини – живий!" – наголосили у ДСНС.

Крім того, рятувальники розповіли, що сьогодні вранці знайшли під завалами у Києві малого колючого носика – їжачка.

Надзвичайники врятували з-під завалів у Києві і їжачка / Відео ДСНС

До слова, російська армія масованого атакувала Київ вночі 24 квітня. Внаслідок влучання балістикою та "Шахедами" у місті відомо про 12 загиблих та 87 постраждалих. Один з ударів повністю зруйнував будинок.