Масована атака на Київ: кількість постраждалих зросла до 5
Росія вночі проти 25 листопада випустила по Києву та області рекордну кількість дронів. На жаль, внаслідок падіння уламків постраждали люди.
Віталій Кличко повідомив, що кількість поранених у столиці зросла. Серед постраждалих є діти, пише 24 Канал.
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Що відомо про поранених людей на Київщині
Загалом, у результаті російської атаки на столицю постраждали 5 людей, серед них 11-річна дитина. Усі вони отримали медичну допомогу на місцях або в травмпункті, без подальшої госпіталізації,
– заявив мер Києва.
У Київській міській військовій адміністрації розповіли, що наймолодшою постраждалою є 11-річна дитина. Найстаршому пораненому 65 років. Глава КМВА Сергій Попко розповів, що саме наразі відомо про стан поранених. Зокрема:
- у трьох – гостра реакція на стрес;
- у двох – різані рани кінцівок.
"Усім вчасно надана медична допомога", – запевнив посадовець.
Які наслідки масованої атаки "Шахедами"
- Віталій Кличко розповів, що внаслідок падіння уламків у Солом'янському районі сталося загоряння в приміщенні дитсадка та на відкритій місцевості. У будинках біля дитсадка пошкоджені вікна, є руйнування на 2 поверсі п'ятиповерхівки, де заблокованими опинилися дві жінки. Рятувальники їх деблокували та евакуювали.
- У Печерському та Подільському районах уламки дронів впали на відкритій місцевості, у Дніпровському районі – на сходову клітину верхнього поверху багатоповерхового житлового будинку, у Голосіївському районі – на чотириповерховий житловий будинок.
- У Міненерго розповіли, що росіяни знеструмили повітряну лінію під час атаки по Києву. Окупанти залишили без світла 77 житлових будинків, 120 установ у центральній частині міста. Енергетики відновлюють електрику.