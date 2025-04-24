Бачили, як все руйнувалось, – киянка з епіцентру обстрілу розповіла, як пережила страшну ніч

Росія вночі 24 квітня обстріляла столицю України. В Києві рятувальники працювали на 13 локаціях. У Святошинському районі триває розбір завалів зруйнованого будинку. Наразі відомо про 8 загиблих внаслідок російського удару. Ще понад 70 людей травмовані.

Ведуча 24 Каналу Дарина Трунова повідомила, що рятувальна операція досі триває. Згідно з її підрахунками, як мінімум, 20 будинків пошкоджені, поруч є школа, дитсадок, ніяких військових об'єктів там немає.

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Які наслідки ворожого удару?

На місці працюють інженерні сили, верхолази ДСНС, пошукові собаки. Поліцейські обходять квартири у найближчих будинках, перевіряють стан їх мешканців. Ведуча 24 Каналу поспілкувалася з жителькою одного з пошкоджених будинків Наталею, яка розповіла, що внаслідок російської комбінованої атаки загинули її знайомі.

В цьому будинку, який постраждав, ми прожили 12 років. У нас тут залишилися близькі, родичі. Ми знаємо, що загинули хлопець і дівчина, 21 і 23 років, це наші знайомі. Це дуже тяжко,

– поділилася Наталя.

Жінка розповіла, що морально почуває себе вкрай важко, адже зараз споглядає на будинок, в якому росла з дитинства. Каже, з нього пішла в садок, в школу, потім вступила в інститут. Згодом переїхала в іншу квартиру, яка розташована у будинку, який за два кроки від цього, по якому вгатила Росія.

"Ми бачили, як все руйнувалось. В мене пошкоджена кімната у квартирі, вибуховою хвилею вибило вікна, балкон, полетіло скло, ми тільки встигли маму підняти з ліжка, щоб вона не постраждала", – озвучила Наталя.

Під час вибуху будинок трясло, не всі встигли пройти в укриття

Киянка зазначила, що не почула сигнал повітряної тривоги, вибух пролунав дуже швидко, а другий вже був настільки потужний, що вона побачила червону вибухову хвилю. Після цього у будинку зникла електроенергія. Мешканці відчули вібрацію, будинок трясло. Наталя розповіла, що не мала часу спуститися в укриття, вона живе на 8 поверсі. З її слів, між першим і другим вибухом пройшло дуже мало часу.

Мешканка пошкодженого будинку розповіла, що вже подала заявку для отримання допомоги, повідомила про пошкодження свого житла. Наразі очікує отримати плівку, аби закрити нею вікна. Каже, що приготувати їсти вже є змога, бо в її квартирі відновили електропостачання.

Як би нас не наклонили, але я вірю, що Україна буде існувати й що ми виживимо, як би тяжко нам не було. Історія доводить, що скільки нас не намагалися знищити, ми піднімалися. Ми стійкий народ,

– наголосила Наталя.

Зазначимо, що міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що 25 квітня у столиці оголошений Днем жалоби в пам'ять за жертвами масованої російської атаки. Вона була комбінованою, ворог запустив дрони, крилаті, балістичні ракети.