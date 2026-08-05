Київ масовано атакували балістикою і БпЛА, є влучання і пожежі: що відомо про наслідки

Близько трьох десятків балістичних ракет вдарили по Києву вночі 5 серпня, за підрахунками моніторів. Є наслідки у столиці у кількох районах, зокрема пожежі та руйнування.

Про них інформують у КМВА та міський голова Віталій Кличко. 24 канал зібрав, що відомо на цей момент.

Які наслідки повітряної атаки ворога на Київ 5 серпня?

01:42, 05 серпня Кличко: попередня інформація про загоряння в 20-поверховому житловому будинку на Оболоні не підтвердилась. 01:36, 05 серпня На одній з локацій внаслідок повторних вибухів пошкоджене авто швидкої. Водій травмований. 01:32, 05 серпня Кличко: у Голосіївському районі сталося руйнування в приватному житловому будинку. Під завалами можуть бути люди. Також у цьому районі внаслідок влучання в нежитлову забудову стався витік аміаку. 01:15, 05 серпня Кличко: велика пожежа в передмісті столиці, у Києво-Святошинському районі. Палають нежитлові приміщення 01:10, 05 серпня Кличко: в Оболонському районі внаслідок влучання, ймовірно, ракети виникло загоряння у 20-поверховому житловому будинку. Також є повідомлення про пожежу ще в одному житловому будинку. На Оболоні виникли загоряння і в складських приміщеннях за двома адресами. У Деснянському районі теж загоряння в складському приміщенні. Також уламки ракети впали біля житлового будинку. КМВА: у Голосіївському районі виникло загоряння в одноповерховій складській будівлі. 01:00, 05 серпня Кличко: в Оболонському районі, попередньо, влучання в офісну будівлю. Виклик медиків у Святошинський район. 00:55, 05 серпня Місцеві спільноти пишуть, що є пожежі у районі Вишневого, Броварів. КМВА зазначає, що в Оболонському та Святошинському районах горять складські споруди. Інформацію щодо постраждалих уточнюють. 00:45, 05 серпня В Оболонському районі влучання на територію нежитлової забудови. 00:40, 05 серпня Вибухи у Києві сьогодні, 5 серпня 2026 року, почали лунати невдовзі після півночі. Росія вдарила балістичними ракетами.

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Додамо, що попередня масована балістична атака на Київ сталася проти ночі 1 серпня. Тоді столиця зазнала сильного удару не тільки ракетами, а і реактивними дронами. Удар Росії забрав життя 9 людей, ще 23 поранені.