Росія знову масовано вдарила по Київщині: палає дев'ятиповерхівка, є поранені

Ворожі війська знову завдали масованого удару по населених пунктах Київської області, спричинивши серйозні руйнування цивільної інфраструктури. На місцях влучань і падіння уламків спалахнули масштабні пожежі, а рятувальникам довелося терміново евакуйовувати місцевих жителів.

Про це повідомили в ДСНС України.

Що відомо про наслідки російської атаки?

У Борисполі внаслідок влучання виникла пожежа та частково зруйновано дев'ятиповерховий житловий будинок. Через руйнування конструкцій дев'ятого поверху та займання покрівлі травмовано двох людей, а ще 15 мешканців надзвичайники евакуювали.

У Бучанському районі внаслідок влучання загорілося складське приміщення. Під час приборкання вогню ворог підступно завдав повторного удару по розташованій поруч складській будівлі.

В Обухівському районі через падіння уламків ворожих безпілотників виникли пожежі в екосистемах. Вогнеборці продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу, а психологи ДСНС надають необхідну допомогу людям на місцях.

Наслідки атаки на Київщині / Фото ДСНС

Нагадаємо, вранці 5 вересня російські війська атакували Бровари на Київщині реактивними дронами. Внаслідок удару загорілося одне з промислових підприємств. Мешканців закликали закрити вікна через дим і не наближатися до можливих уламків збитих ворожих об'єктів.

Напередодні, 4 вересня, Росія атакувала Київ реактивними безпілотниками. Один із дронів влучив у центральну будівлю СБУ на вулиці Володимирській, причому, БпЛА був спрямований безпосередньо в кабінет керівника служби. На місці працювали екстрені служби, постраждалим надавали допомогу.

Радник президента Сергій Бескрестнов припустив, що дрон могли наводити онлайн через спеціальний радіоретранслятор, який міг бути встановлений російським агентом поблизу Києва.

Наслідки обстрілу також фіксували в області. У Бучанському районі було влучання у складські приміщення, де могли зберігати продукти, після чого виникла масштабна пожежа. За даними Київської ОВА, загиблих і постраждалих немає. На місці працювали екстрені служби, які ліквідовували наслідки атаки та встановлюють масштаби пошкоджень.