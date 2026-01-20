Укр Рус
Ту-95МС вилетіли у Росії: коли можуть відбутися пуски ракет
20 січня, 04:02
Оновлено - 04:43, 20 січня

Ту-95МС вилетіли у Росії: коли можуть відбутися пуски ракет

Олесь Друкач
Основні тези
  • Росія підняла у повітря стратегічну авіацію Ту-95МС з Оленьї, можливі пуски крилатих ракет.
  • Військові попереджають, коли саме ракетні пуски можуть статися.

Ворог атакує Україну дронами та балістикою. Також можливий і ракетний обстріл із бортів Ту-95МС.

Про виліт цих літаків повідомили Повітряні сили. 24 Канал інформує, що ми знаємо на цей момент.

Росія підняла у повітря стратегічну авіацію: що відомо?

Ближче до 4 ранку 20 січня Повітряні сили опублікували повідомлення про те, що відбувся виліт Ту-95МС з Оленьї у Росії. Трохи раніше про це застерігали моніторингові спільноти.

Відтак можливі пуски крилатих ракет повітряного базування. За даними військових, це може статися ближче до 6 ранку. На момент публікації монітори нарахували 4 борти у небі.

На 04:40 стало відомо про зліт ще 2 бортів з аеродрому "Дягілєво", тож у повітрі вже 6 літаків.

Куди цілив ворог під час повітряної атаки 20 січня?

  • Балістика та БпЛА атакували Київ. У місті виникли перебої з електрикою та водопостачанням, як повідомила місцева влада, головно на лівому березі.
  • Під ударами з повітря також перебували Дніпро та Запоріжжя. За даними моніторів, ворог і тут вкотре намагався завдати шкоди енергетиці.