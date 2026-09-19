Масована атака на Одещину: понад 178 тисяч родин лишилися без світла, пошкоджено будинки й школу

Унаслідок нічної масованої атаки на Одещину 19 вересня знеструмлено понад 178 тисяч родин у місті та області. У регіоні пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад та адміністративну будівлю, однак інформація про загиблих чи постраждалих наразі не надходила.

За інформацією голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, повторного удару зазнала адміністративна будівля, яку ворог уже атакував напередодні.

Які подробиці й наслідки обстрілу?

На верхніх поверхах споруди спалахнула пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Окрім цього, через атаку пошкоджено дахи, фасади та скління двох житлових будинків, двоповерхову будівлю освітнього закладу, а також легковий автомобіль і мікроавтобус. Рятувальні та комунальні служби продовжують фіксувати наслідки ворожого удару.

Енергетики відновлюють світло в Одеському районі

Як повідомили в компанії ДТЕК, ворожа атака спричинила аварійні відключення електроенергії в частині Одеського району. Найбільше від знеструмлення потерпають Пересипський та Приморський райони Одеси.

Фахівці вже розпочали відновлювальні роботи й станом на ранок змогли повернути світло понад 60 тисячам родин. Наразі без електропостачання залишаються 178, 7 тисячі сімей.

Через відсутність живлення в регіоні можливі тимчасові перебої в роботі об'єктів критичної інфраструктури та міського електротранспорту. Бригади енергетиків працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше заживити всі домівки.

Нагадаємо, ми писали також про наслідки обстрілів на Хмельниччині – там спалахнула пожежа на промисловому об'єкті. Окрім того, Росія майже добу тероризувала Київську область, через що є пошкодження складів, житлових будівель і гаражів.