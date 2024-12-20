Масована атака по Херсону: є жертва, зросла кількість постраждалих

Вранці 20 грудня Росії здійснила черговий терористичний обстріл України. Під прицілом, зокрема, була Херсонщина, у місті є жертва та постраждалі, число яких зростає.

Люди отримали важкі та численні травми. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Херсонської МВА Романа Мрочка.

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У Херсоні є жертва та постраждалі від російського обстрілу

Станом на 7:27 відомо про одну жертву та 6 постраждалих.

Загинув 60-річний чоловік, який під час атаки був у приміщенні.

Серед постраждалих першою до лікарні потрапила 55-річна жінка із Центрального району Херсона. Вона отримала мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, множинні уламкові поранення ноги.

Також у медзакладі перебуває чоловік 86 років. У нього контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травма, уламкові поранення.

Серед ушпиталених також 42-річний чоловік із контузією та мінно-вибуховою травмою.