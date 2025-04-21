Масована атака по Одесі: в ОВА розповіли про наслідки

Росія пізно ввечері 21 квітня масовано атакувала Одесу "Шахедами". У місті пролунала серія потужних вибухів, спалахнули пожежі, є значні пошкодження інфраструктури.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

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Наслідки атаки на Одесу

Пізно ввечері російська армія масовано атакувала Одесу дронами-камікадзе типу "Шахед". Від 22:00 у місті лунали потужні вибухи.

Унаслідок атаки у місті пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби. На місцях спалахнули пожежі.

Наразі над ліквідацією наслідків російських атак працюють усі відповідні служби.

За попередньою інформацією, внаслідок російського масованого удару по Одесі, постраждало три людини. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

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Раніше стало відомо, що росіяни почали споряджати дрони Shahed 136/"Герань-2" капсулами з отруйними хімічними речовинами, щоб завдавати додаткової шкоди. Так, в одному з БпЛА виявлена капсула з концентрованою бойовою отруйною речовиною CS (іритант).

Це високотоксична речовина подразнювальної дії. Ворожі БпЛА можуть розкидати капсули з отруйною речовиною з метою ураження людей.