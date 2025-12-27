Менша генерація та великі станції: нардеп уточнив, які саме енергетичні об’єкти атакувала Росія

Росія задала масованого удару по об'єктам генерації. Російські війська продовжують атаки по енергетиках, які намагаються вести відновлювальні роботи.

Після атак по об'єктах енергетики, Росія цілиться по енергетиках. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар нардепа Сергія Нагорняка в ефірі телемарафону.

Дивіться також Роботи тривають: як вимикатимуть світло в Україні 28 грудня та яка ситуація зараз на Київщині

Які об'єкти енергетики атакувала Росія?

Росія 27 грудня завдала ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури різного рівня – під атакою опинилися підстанції "Укренерго", обленерго та об’єкти малої генерації. Також били по великих станціях столиці та області, зокрема по Київській ГЕС, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, Дарницькій і Трипільській ТЕЦ, повідомив член парламентського комітету з питань енергетики.

Він наголосив, що наразі повноцінно розпочати відновлювальні роботи фізично неможливо, адже ворог цілеспрямовано націлюється не лише на енергетику, а й на енергетиків.

Для стабілізації ситуації у Києві може знадобитися 2 – 3 дні