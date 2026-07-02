Летіла рекордна кількість балістики: Ігнат розкрив нові деталі масованої атаки на Київ

Удар Росії по Києву 2 липня став одним з наймасованіших. Сили протиповітряної оборони збили більшість цілей, однак найскладніше було знешкодити ті, що летіли за балістичною траєкторією.

Про це начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в етері Ранок.Live.

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У чому особливість останньої атаки?

Під час масованої атаки Росія запустила по Україні різні типи озброєння, зокрема ракети "Іскандер-М" та "Циркон". Також були удари зенітними ракетами С-400, які ворог використовує для атак по наземних цілях.

Юрій Ігнат пояснив, що обстріл мав особливий характер, тому що 28 ракет летіло за балістичною траєкторією. Наприклад, "Циркон" хоч і протикорабельна ракета, але летить, як балістика та на великій швидкості. Тому, за його словами, лише системи Patriot здатні перехоплювати такі ракети.

Це топтема, яка вже кілька місяців піднімається керівництвом держави на різних рівнях, дипломатією та нашими партнерами…Це дуже важливе для нас сьогодні питання, щоб мати захист саме від балістичного озброєння,

– зазначив Ігнат.

Водночас цієї атаки ефективність знешкодження крилатих ракет була на рівні майже 100%, а безпілотників – понад 90%.

Ігнат зауважив, що Росія дедалі частіше застосовує реактивні БпЛА, які можуть розганятися до 500 кілометрів за годину. Тому мобільним вогневим групам і зенітним військам важче його збити.

Це черговий виклик, на який треба реагувати, боротися, тому що швидкість до 500 кілометрів на годину дозволяє йому уникати протидії наших зенітних дронів та мобільних вогневих груп. Цей дрон потрібно збивати ракетами. Чи то винищувачами, чи то наземним малими ППО, чи навіть великим ППО,

– пояснив начальник управління комунікацій ПС ЗСУ.

До того ж цієї ночі ворог застосував шість дронів типу "Бандероль", що за льотними характеристиками схожі на крилаті ракети.

Нагадаємо, вночі українська ППО збила чи подавила 524 з 570 виявлених російських цілей. Однак зафіксовані влучання на 33 локаціях.