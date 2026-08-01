Кілька факторів: із якою метою Росія відправила одну зі своїх ракет на Польщу

30 липня Росія завдала масованого удару по Україні, обравши основним напрямком Київщину і Львівщину. Ворог застосував засоби повітряного нападу різних типів і велику кількість балістичних і крилатих ракет. Цього разу одна з них залетіла до Польщі. Це елемент тиску і залякування з боку росіян європейської спільноти.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог, майор ЗСУ Андрій Ткачук, однак зауваживши, що сьогодні пов'язав би це в контексті ширшої ІПСО і пояснив чому.

Російська ракета у Польщі: які наративи можуть звучати

На погляд майора ЗСУ, до загострення різних конфліктів між поляками та українцями, які нині спостерігаються на основі національності, росіяни точно докладають до цього рук і працюють з різними маргінальними й праворадикальними середовищами для того, аби загострювати ситуацію.

Загалом використовують полеміку з боку Кароля Навроцького, який в цій ситуації теж поводиться безвідповідально, тому що працює для своєї аудиторії на свої вибори й розхитує сам свою ж країну. Завжди, коли такі радикальні речі відбуваються в державі, це потім виливається у проблеми для країни в контексті заворушень. Навроцький зараз це робить і зберігає мовчанку, чого не мало би бути. Це є важливий момент,

– підкреслив Ткачук.

Тому він вважає, що ситуація з російською ракетою на території Польщі може далі розгойдуватися в соціальних мережах різними радикальними угрупованнями або ботами, для того, щоб просувати наратив серед поляків, що такі інциденти відбуваються через Україну.

Такі наративи ми зможемо зустріти в інформаційному полі. Якщо ми їх, проаналізувавши зараз, не знайдемо, то є абсолютно чітке розуміння, що це є елемент гібридного тиску далі на Польщу, на країни Балтії, загалом на ЄС і Північноатлантичний альянс, для того, аби розхитувати історію на кшталт "де ваше НАТО, чого ви не захищаєтеся? Ви слабаки". Для Росії це вигідна історія для розхитування ситуації в Європі,

– пояснив Ткачук.

Аналіз інциденту у Польщі: дивіться у відео

Масована атака по Україні: ключовий мотив ворога

Загалом аналізуючи комбіновану атаку по Україні в ніч на 30 липня він зазначив, що ворог накопичив достатню кількість ракет для того, аби забезпечити цей удар по усій території України, по багатьох містах.

Знову страждає цивільна інфраструктура, росіяни намагаються використати проблему України з відсутністю антибалістичного захисту і шукають варіанти, як продовжити тиск на мирне населення, аби розхитувати суспільство.

Росіяни шукають шляхи, як нас дотиснути, змусити піти на капітуляційні умови. Також ця атака пов'язана з тим, що була доволі успішною поїздка до Сполучених Штатів і Великої Британії президента України. Багато було позитивних відгуків від президента, Кирила Буданова, Павла Паліси й учасників, які були на зустрічі з Дональдом Трампом. Є відчуття того, що вони захотіли підтиснути на Зеленського, який вранці того дня повернувся,

– озвучив Ткачук.

З його слів, очевидно, що ключовий мотив росіян – знищувати українську інфраструктуру, тиснути на населення, а всі інші моменти йдуть супутніми. Ворог атакує фактично щотижня. Як підкреслив майор ЗСУ, того арсеналу озброєння, який є в Росії, вистачить, щоб далі продовжувати такі системні атаки на Україну.