Бурштин та Ладижин під ударами: у Генштабі розповіли деталі масованої атаки по Україні

Російські загарбники продовжують порушувати Міжнародне гуманітарне право, а також основні закони ведення війни. Вони завдають масованих атак по критичній інфраструктурі України та по домівках цивільних.

За інформацією Генштабу, вороги атакують ракетами та іранськими дронами-камікадзе. ЗСУ відбивають напади ворога на різних напрямках.

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Де завдали ударів російські окупанти

Росіяни почали активно обстрілювати всю територію України. Упродовж доби противники завдали 11 ракетних та 28 авіаційних ударів. Також понад 65 разів обстріляли з реактивних систем залпового вогню.

Окупанти вдарили по 25 населених пунктах. Для масованої атаки вороги використовували крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети.

До того ж росіяни випустили по Україні понад 10 іранських безпілотників "Shahed-136". Варто зауважити, що половина з них летіла з території Білорусі.

Де саме обстрілювали загарбники:

Бурштин Івано-Франківської області,

Ладижин Вінницької області,

Зеленодольськ Дніпропетровської області,

Сіверськ,

Слов’янськ і Терни на Донеччині,

Значкове Запорізької області,

Давидів Брід на Херсонщині.

З танків та артилерії росіяни гатили по Харківському, Донецькому та Луганському напрямку. Окрім того, українські війська відбили атаку росіян в таких населених пунктах:

Білогорівка,

Бахмут,

Бахмутське,

Кліщіївка,

Красногорівка,

Новомихайлівка,

Опитне,

Мар’їнка.

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Втрати ворога станом на 20 жовтня

Українські захисники знищили вже чимало ворожої техніки та особового складу противника. Від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив:

танків – 2 567,

бойових броньованих машин – 5 255,

артилерійських систем – 1 646,

РСЗВ – 372,

засоби ППО – 189,

літаків – 269,

гелікоптерів – 243,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 311,

крилатих ракет – 329,

кораблів та катерів – 16,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 005,

спеціальної техніки – 147.

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