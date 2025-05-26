Росія виробляє більше ракет і дронів, ніж використовує, – FT

Росія може готувати нову масштабну атаку з повітря. Наразі окупанти виготовляють ракети та безпілотники швидше, аніж використовують.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Росія може готувати масштабну атаку

Посилаючись на неназваних українських посадовців та західних аналітиків, журналісти FT пишуть, що Росія може готувати нову широкомасштабну повітряну кампанію проти України. Вона може бути пов'язана з початком нового наземного наступу окупантів.

Так, у ЗМІ наголошують, що "сплеск" російських ракетних атак, а також масованих ударів БпЛА, які почалися на вихідних, може стати початком ширшої стратегії ворога. Журналісти наголосили, що зараз Росія виробляє ракети та безпілотники швидше, ніж використовує, "накопичуючи резерви та посилюючи тиск на оборону України".

Це зростання російського виробництва означає, що Україні знадобиться подальша західна підтримка для підтримки своєї оборони – у той час, коли допомога США є невизначеною, а європейські поставки не можуть повністю замінити американську зброю, зокрема засоби протиповітряної оборони,

– наголосили у ЗМІ.

Крім того, The Economist пише, що Росія накопичила близько 500 балістичних ракет, які здатні завдати нищівних ударів по Україні. Журналісти вважають, що через дефіцит систем Patriot українська ППО може не впоратись з новими хвилями атак.