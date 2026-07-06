У Міноборони Росії цинічно виправдали масовану нічну атаку по Україні

У Москві цинічно висловилися щодо масованої атаки по Україні, яка відбулася в ніч на 6 липня. Окупанти виправдовуються, що били "високоточною зброєю по військових об'єктах".

Про це пише міністерство оборони Росії.

До теми Влучання у багатоповерхівки, загинули люди: що відомо про наслідки масованого обстрілу Києва

Як росіяни виправдали масовану атаку по Україні 6 липня?

У російському міноборони зазначили, що збройні сили Росії завдали масованого удару "високоточним озброєнням великої дальності" з наземних комплексів та систем повітряного, морського базування та ударними безпілотними літальними апаратами.

Окупанти цинічно заявили, що ударили по Україні у "відповідь на терористичні атаки київського режиму на цивільну інфраструктуру на території Росії".

У результаті уражено підприємства військової промисловості, об’єкти паливно-енергетичного комплексу в місті Києві та Київській області, а також інфраструктуру військових аеродромів у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях,

– визнають у міністерстві оборони країни-агресорки.

При цьому російське міноборони чомусь не згадало, що внаслідок їхнього масованого обстрілу постраждали цивільні житлові будинки, а також були загиблі та постраждалі серед звичайних громадян України.

Нагадаємо, однією з цілей ворожої атаки став Київ та область. У столиці пошкоджено щонайменше 7 багатоповерхівок, у деяких із них було пряме влучання, виникли пожежі. Також відомо про мінімум 11 загиблих і 46 поранених, ця цифра може ще зрости.

У Київській області також відомо про жертву російського нічного обстрілу. Окрім того, 15 людей постраждало, під ударом опинилися приватні будинки, а також підприємства та об'єкти цивільної інфраструктури.