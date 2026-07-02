"Не виправдовуйте звірства": Сибіга після терору Києва звернувся до партнерів з вимогою

Андрій Сибіга відреагував на російську масовану атаку по Україні 2 липня. Він закликав міжнародних партнерів не зволікати з рішеннями щодо посилення захисту українських міст.

Також міністр закордонних справ України наголосив на важливості посилити тиск на Росію. Про це Сибіга написав у соцмережі X.

Дивіться також Росія влучила у багатоповерхівку у Києві: зруйновано кілька поверхів, людей шукають під завалами

Що сказав Сибіга про російський терор?

Російські війська у ніч проти 2 липня били по житловій на цивільній інфраструктурі. Міністр наголосив, що російський диктатор Володимир Путін веде терористичну війну проти цивільних, в тому числі дітей, бо йому не вдається досягти результатів у боротьбі проти Сил оборони України.

Сибіга назвав такі атаки тяжкими воєнними злочинами. Про них Україна інформуватиме партнерів та міжнародні організації, щоб домогтися притягнення винних до відповідальності. Зокрема, міністр повідомить їх про необхідність посилення тиску на агресора та підтримки українців під час візиту до Японії.

Ми вимагаємо рішучих міжнародних заходів. Не лише слів засудження, а конкретних дій, щоб зупинити російський терор. Рішення щодо систем протиповітряної оборони та ракет для України потрібні саме зараз, а не пізніше,

– підкреслив Сибіга.

Так само він закликав не зволікати з рішеннями щодо посилення санкцій проти Росії та допомоги Україні, зокрема її енергетиці.

Окремо міністр наголосив, що аморальним є виправдання російських атак, називаючи їх "відповіддю" на українські далекобійні санкції по території країни-агресора.

"У цій війні є агресор і країна, яка захищається відповідно до статті 51 Статуту ООН. Росія не має права завдавати жодних ударів по Україні, тоді як Україна має повне право відповідати, захищатися від агресора та завдавати ударів по будь-яких законних військових цілях на території Росії", додав Сибіга

Не ставте в один ряд агресора та країну, яка захищається від агресії. Не виправдовуйте звірства, які не можна виправдати,

– наголосив глава МЗС України.

Нагадаємо, Росія запустила по Україні 570 повітряних цілей, в тому числі балістику, крилаті ракети та дрони. Сили ППО знешкодили більшість з них, але на 33 локаціях сталися влучання.

Основним напрямком ворожого удару вкотре був Київ. Внаслідок обстрілу відомо про загиблих, понад 80 постраждалих та десятки пошкоджених будівель. Триває пошуково-рятувальна операція.