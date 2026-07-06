"Зменшують інтервали атак": Ігнат розповів, як окупанти тиснуть на дефіцит української ППО

Росія продовжує змінювати тактику масованих ударів по Україні та ймовірно збільшує виробництво балістичних ракет. У Повітряних силах розповіли, чому у ніч на 6 липня не змогли збити балістичні ракети.

Деталі атаки розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Що розповів Ігнат про масовану атаку Росії у ніч на 6 липня?

За його словами, напередодні українська влада вже попереджала громадян про загрозу масштабної атаки. Президент Володимир Зеленський наголошував на необхідності посилення протиповітряної оборони та забезпечення України додатковими ракетами до систем Patriot.

Ігнат зазначив, що під час нічної атаки Росія застосувала 23 балістичні ракети типів "Іскандер-М", С-400, а також "Циркон" і "Онікс", які летять за балістичною траєкторією. За його словами, ефективно перехоплювати такі цілі можуть лише комплекси Patriot та їхні аналоги, тому дефіцит ракет-перехоплювачів залишається серйозною проблемою.

Він також припустив, що Росія може зробити ставку саме на виробництво балістичних ракет. Крім цього, окупанти продовжують модернізувати ударні безпілотники, роблячи їх стійкішими до засобів радіоелектронної боротьби, а також нарощують використання реактивних дронів. Попри це, українські Сили оборони змогли знищити значну кількість ворожих безпілотників і крилатих ракет. За словами Ігната, всі ракети морського базування типу "Калібр", випущені під час атаки, були успішно перехоплені.

Окремо представник Повітряних сил звернув увагу на зміну тактики ворога. Якщо раніше між масштабними обстрілами проходило більше часу, то тепер Росія зменшує інтервали між наступними атаками.

Ігнорувати повітряну тривогу не потрібно. Противник може повторити удар у будь-який момент. Водночас його можливості не безмежні – якби Росія могла обстрілювати Україну щодня, вона б уже це робила,

– наголосив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, під час масованої атаки Росія застосувала 419 засобів повітряного нападу: 68 ракет різних типів і 351 ударний безпілотник. Українська ППО знешкодила 363 повітряні цілі – 37 крилатих ракет і 326 дронів. Водночас зафіксовано влучання 29 балістичних ракет та 18 безпілотників на 34 локаціях.

Основним напрямком удару став Київ. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, у Подільському районі Києва внаслідок ракетного удару загинули п'ятеро людей, ще понад 30 дістали поранення. У Дарницькому районі ракета влучила між багатоповерховими будинками, забравши життя шістьох людей. Рятувальники деблокували 28 мешканців, серед яких двоє чотирирічних дітей. Пошуково-рятувальна операція триває.