Масована атака Росії 7 березня: де гриміли вибухи та які наслідки ударів

Ще звечора 6 березня, а також усю ніч проти 7 березня ворожі війська били по Україні ударними дронами та ракетами. У низці областей оголошували повітряну тривогу, подекуди лунали вибухи, що, на жаль, призвели до руйнувань та жертв серед населення.

Про те, які міста були під прицілом росіян та які наслідки атаки, розповідає 24 Канал.

Актуально Масована атака пошкодила залізничну інфраструктуру: УЗ вказала, де будуть затримки поїздів

Де лунали вибухи та які наслідки ворожого обстрілу?