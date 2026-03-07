Укр Рус
Масована атака Росії 7 березня: де гриміли вибухи та які наслідки ударів
7 березня, 07:45
21

Масована атака Росії 7 березня: де гриміли вибухи та які наслідки ударів

Тетяна Бабич

Ще звечора 6 березня, а також усю ніч проти 7 березня ворожі війська били по Україні ударними дронами та ракетами. У низці областей оголошували повітряну тривогу, подекуди лунали вибухи, що, на жаль, призвели до руйнувань та жертв серед населення.

Про те, які міста були під прицілом росіян та які наслідки атаки, розповідає 24 Канал.

Де лунали вибухи та які наслідки ворожого обстрілу?

 

08:21, 07 березня

Кількість жертв атаки на Харків зросла до 7

Синєгубов повідомляв, що на місці обстрілу виявили тіло 13-річної дівчинки. За даними мера міста Терехова, ще один із загиблих – хлопчик.

07:46, 07 березня

У Харкові зруйновано п'ятиповерівку: під завалами можуть перебувати люди

Внаслідок обстрілу зруйновано під’їзд з 1-го по 5-й поверхи, а також конструкції квартир четвертого та п'ятого поверхів сусіднього будинку.

Мер міста Ігор Терехов поінформував про те, що з-під завалів деблокували тіло 5-ї жертви.

Наслідки обстрілу Харкова / Фото ДСНС

Попередньо постраждало 10 осіб, з них 2 дітей. Врятовано 4 людей. Під завалами ще можуть знаходитись люди.

07:35, 07 березня

Наслідки на Дніпропетровщині

Унаслідок нічної атаки російських військ на Нікопольський район Дніпропетровищини загинув 48-річний чоловік, поранення дістала 69-річна жінка. 

Пошкоджені підприємство, 20 будинків, автомобілі.

07:32, 07 березня

Хмельниччина теж була під ударом

Голова місцевої ОДА Сергій Тюрін повідомив, що внаслідок атаки пошкоджено вікна будівлі на залізничній станції у Шепетівському районі. 

Також виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. На щастя, постраждалих немає.

Є перебої в електропостачанні – енергетики працюють над його відновленням,
– додав він.

07:27, 07 березня

У Києві фіксували наслідки атаки в кількох районах

Мер міста Віталій Кличко поінформував про таке:

  • Голосіївський район: унаслідок падіння уламків виникло задимлення та загорання на території нежитлової забудови. Пожежу ліквідували.
  • Деснянський район: на дорозі виявил уламок ракети. Без загорання та потерпілих.
  • Дніпровський район: на трьох локаціях виявлені уламки – без пожеж та потерпілих.
07:16, 07 березня

Авіація Польщі вночі піднімалася в небо і моніторила повітряний простір під час масованого удару Росії по Україні.

06:54, 07 березня

У Харкові з-під завалів витягнули тіло четвертої жертви.

06:07, 07 березня

ВМС ЗС України знищили 40 "Шахедів" під час атаки.

05:24, 07 березня

Укрзалізниця заявила, що внаслідок російської атаки кілька поїздів на Рівненщині, Вінниччині та Житомирщині вимушено змінюють маршрути.

05:13, 07 березня

Через обстріл Запоріжжя поранене немовля. Також пошкоджені вікна у багатоповерховому будинку.

03:47, 07 березня

У Харкові зафіксовано також влучання БпЛА типу "Шахед" у промисловій зоні Основ’янського району міста.

03:17, 07 березня

У Харкові під завалами будинку, попередньо, перебувають п'ятеро людей.

Кількість постраждалих внаслідок удару по житловому будинку зросла до 10 людей.

Влучання було у п'ятиповерховий житловий будинок.

03:05, 07 березня

У Новодністровську Чернівецької області було чути вибухи, там зайнялася пожежа. У місті зникло світло.

02:37, 07 березня

Мер Харкова Терехов має інформацію про 7 постраждалих у місті. Під завалами перебувають люди. 

По медичну допомогу внаслідок російської атаки звернулися шестеро людини, серед них – дитина, уточнив Синєгубов.

02:25, 07 березня

У Києві вкотре прогриміли вибухи.

02:10, 07 березня

Унаслідок нічної атаки на Одесу є влучання по об'єкту інфраструктури.

02:01, 07 березня

Відомо про одного постраждалого внаслідок удару Росії по Харкову, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов. 

Крім цього, у Київському районі зайнялась пожежа, інформує мер Терехов.

01:48, 07 березня

Повторний вибух прогримів у Харкові.

01:41, 07 березня

У Києві знову лунають звуки вибухів. Начальник КМВА Ткаченко заявив про обстріл балістичними ракетами

01:38, 07 березня

В Одесі пролунали вибухи, на місто летіли декілька груп БпЛА.

01:35, 07 березня

Ворог ударив балістикою по Київському району Харкова.

01:31, 07 березня

На Вінниччині було чути звуки вибухів.

01:30, 07 березня

У Києві знову чути вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракету курсом на місто.

01:20, 07 березня

На околицях Києва та в Ірпені чути вибухи.

00:49, 07 березня

У Чугуївській громаді на Харківщині пролунав вибух.

00:49, 07 березня

В Одесі працює ППО, поінформував керівник ОВА Олег Кіпер.

00:48, 07 березня

У Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА.

00:15, 07 березня

На Київщині працює ППО.

23:28, 06 березня

Російські безпілотники атакували офісну будівлю в центрі Сум. 

Приблизно за годину сталося ще одне влучання у житловий будинок неподалік. Ніхто не постраждав.

23:02, 06 березня

У Черкасах прогримів вибух.

00:30, 06 березня

У Миргородському районі на Полтавщині через падіння уламків російського безпілотника пошкоджено приватний будинок. На щастя, обійшлося без постраждалих.