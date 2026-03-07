Масована атака Росії 7 березня: де гриміли вибухи та які наслідки ударів
Ще звечора 6 березня, а також усю ніч проти 7 березня ворожі війська били по Україні ударними дронами та ракетами. У низці областей оголошували повітряну тривогу, подекуди лунали вибухи, що, на жаль, призвели до руйнувань та жертв серед населення.
Про те, які міста були під прицілом росіян та які наслідки атаки, розповідає 24 Канал.
Актуально Масована атака пошкодила залізничну інфраструктуру: УЗ вказала, де будуть затримки поїздів
Де лунали вибухи та які наслідки ворожого обстрілу?
Синєгубов повідомляв, що на місці обстрілу виявили тіло 13-річної дівчинки. За даними мера міста Терехова, ще один із загиблих – хлопчик. Внаслідок обстрілу зруйновано під’їзд з 1-го по 5-й поверхи, а також конструкції квартир четвертого та п'ятого поверхів сусіднього будинку. Мер міста Ігор Терехов поінформував про те, що з-під завалів деблокували тіло 5-ї жертви. Попередньо постраждало 10 осіб, з них 2 дітей. Врятовано 4 людей. Під завалами ще можуть знаходитись люди. Унаслідок нічної атаки російських військ на Нікопольський район Дніпропетровищини загинув 48-річний чоловік, поранення дістала 69-річна жінка. Пошкоджені підприємство, 20 будинків, автомобілі. Голова місцевої ОДА Сергій Тюрін повідомив, що внаслідок атаки пошкоджено вікна будівлі на залізничній станції у Шепетівському районі. Також виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. На щастя, постраждалих немає. Є перебої в електропостачанні – енергетики працюють над його відновленням, Мер міста Віталій Кличко поінформував про таке: Авіація Польщі вночі піднімалася в небо і моніторила повітряний простір під час масованого удару Росії по Україні. У Харкові з-під завалів витягнули тіло четвертої жертви. ВМС ЗС України знищили 40 "Шахедів" під час атаки. Укрзалізниця заявила, що внаслідок російської атаки кілька поїздів на Рівненщині, Вінниччині та Житомирщині вимушено змінюють маршрути. Через обстріл Запоріжжя поранене немовля. Також пошкоджені вікна у багатоповерховому будинку. У Харкові зафіксовано також влучання БпЛА типу "Шахед" у промисловій зоні Основ’янського району міста. У Харкові під завалами будинку, попередньо, перебувають п'ятеро людей. Кількість постраждалих внаслідок удару по житловому будинку зросла до 10 людей. Влучання було у п'ятиповерховий житловий будинок. У Новодністровську Чернівецької області було чути вибухи, там зайнялася пожежа. У місті зникло світло. Мер Харкова Терехов має інформацію про 7 постраждалих у місті. Під завалами перебувають люди. По медичну допомогу внаслідок російської атаки звернулися шестеро людини, серед них – дитина, уточнив Синєгубов. У Києві вкотре прогриміли вибухи. Унаслідок нічної атаки на Одесу є влучання по об'єкту інфраструктури. Відомо про одного постраждалого внаслідок удару Росії по Харкову, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов. Крім цього, у Київському районі зайнялась пожежа, інформує мер Терехов. Повторний вибух прогримів у Харкові. У Києві знову лунають звуки вибухів. Начальник КМВА Ткаченко заявив про обстріл балістичними ракетами В Одесі пролунали вибухи, на місто летіли декілька груп БпЛА. Ворог ударив балістикою по Київському району Харкова. На Вінниччині було чути звуки вибухів. У Києві знову чути вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракету курсом на місто. На околицях Києва та в Ірпені чути вибухи. У Чугуївській громаді на Харківщині пролунав вибух. В Одесі працює ППО, поінформував керівник ОВА Олег Кіпер. У Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. На Київщині працює ППО. Російські безпілотники атакували офісну будівлю в центрі Сум. Приблизно за годину сталося ще одне влучання у житловий будинок неподалік. Ніхто не постраждав. У Черкасах прогримів вибух. У Миргородському районі на Полтавщині через падіння уламків російського безпілотника пошкоджено приватний будинок. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Кількість жертв атаки на Харків зросла до 7
У Харкові зруйновано п'ятиповерівку: під завалами можуть перебувати люди
Наслідки на Дніпропетровщині
Хмельниччина теж була під ударом
– додав він.
У Києві фіксували наслідки атаки в кількох районах
Синєгубов повідомляв, що на місці обстрілу виявили тіло 13-річної дівчинки. За даними мера міста Терехова, ще один із загиблих – хлопчик.
Внаслідок обстрілу зруйновано під’їзд з 1-го по 5-й поверхи, а також конструкції квартир четвертого та п'ятого поверхів сусіднього будинку.
Мер міста Ігор Терехов поінформував про те, що з-під завалів деблокували тіло 5-ї жертви.
Попередньо постраждало 10 осіб, з них 2 дітей. Врятовано 4 людей. Під завалами ще можуть знаходитись люди.
Унаслідок нічної атаки російських військ на Нікопольський район Дніпропетровищини загинув 48-річний чоловік, поранення дістала 69-річна жінка.
Пошкоджені підприємство, 20 будинків, автомобілі.
Голова місцевої ОДА Сергій Тюрін повідомив, що внаслідок атаки пошкоджено вікна будівлі на залізничній станції у Шепетівському районі.
Також виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. На щастя, постраждалих немає.
Є перебої в електропостачанні – енергетики працюють над його відновленням,
Мер міста Віталій Кличко поінформував про таке:
Авіація Польщі вночі піднімалася в небо і моніторила повітряний простір під час масованого удару Росії по Україні.
У Харкові з-під завалів витягнули тіло четвертої жертви.
ВМС ЗС України знищили 40 "Шахедів" під час атаки.
Укрзалізниця заявила, що внаслідок російської атаки кілька поїздів на Рівненщині, Вінниччині та Житомирщині вимушено змінюють маршрути.
Через обстріл Запоріжжя поранене немовля. Також пошкоджені вікна у багатоповерховому будинку.
У Харкові зафіксовано також влучання БпЛА типу "Шахед" у промисловій зоні Основ’янського району міста.
У Харкові під завалами будинку, попередньо, перебувають п'ятеро людей.
Кількість постраждалих внаслідок удару по житловому будинку зросла до 10 людей.
Влучання було у п'ятиповерховий житловий будинок.
У Новодністровську Чернівецької області було чути вибухи, там зайнялася пожежа. У місті зникло світло.
Мер Харкова Терехов має інформацію про 7 постраждалих у місті. Під завалами перебувають люди.
По медичну допомогу внаслідок російської атаки звернулися шестеро людини, серед них – дитина, уточнив Синєгубов.
У Києві вкотре прогриміли вибухи.
Унаслідок нічної атаки на Одесу є влучання по об'єкту інфраструктури.
Відомо про одного постраждалого внаслідок удару Росії по Харкову, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
Крім цього, у Київському районі зайнялась пожежа, інформує мер Терехов.
Повторний вибух прогримів у Харкові.
У Києві знову лунають звуки вибухів. Начальник КМВА Ткаченко заявив про обстріл балістичними ракетами
В Одесі пролунали вибухи, на місто летіли декілька груп БпЛА.
Ворог ударив балістикою по Київському району Харкова.
На Вінниччині було чути звуки вибухів.
У Києві знову чути вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракету курсом на місто.
На околицях Києва та в Ірпені чути вибухи.
У Чугуївській громаді на Харківщині пролунав вибух.
В Одесі працює ППО, поінформував керівник ОВА Олег Кіпер.
У Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА.
На Київщині працює ППО.
Російські безпілотники атакували офісну будівлю в центрі Сум.
Приблизно за годину сталося ще одне влучання у житловий будинок неподалік. Ніхто не постраждав.
У Черкасах прогримів вибух.
У Миргородському районі на Полтавщині через падіння уламків російського безпілотника пошкоджено приватний будинок. На щастя, обійшлося без постраждалих.