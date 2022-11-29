Кораблі в морі можуть бути імітацією, – експерт оцінив загрозу масованої атаки від Росії

Найпотужнішу ракетну атаку Росія здійснила 24 лютого, тоді було завдано понад 160 ударів. Наразі невідомо, чи зможуть окупанти повторити настільки масштабний обстріл, оскільки вже не мають відповідного ресурсу.

Таку думку 24 каналу висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він додав, що можливості країни-агресорки щодо накопичення боєкомплекту для масованого удару складають 1,5 – 2 тижні.

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Чи зможе Росія здійснити потужнішу атаку, аніж 24 лютого

Коваленко зазначив, що загарбники можуть використати різноманітну номенклатуру озброєння. Наприклад, можуть застосувати не лише ракетну зброю авіаційного базування Х-101, а ще й крилаті ракети типу "Калібр", "Іскандер", дрони-камікадзе, РСЗВ тощо.

Саме ракетна компонента – сухопутна, авіаційна та морська – у них дефіцитна. Тому здійснення масованого обстрілу понад 160 (атак – 24 канал) ракетною зброєю під серйозним сумнівом,

– розповів військово-політичний оглядач.

Чи є загроза ударів з Чорного моря

Росія має виробництво крилатих ракет морського базування типу "Калібр", але воно більш проблематичне, аніж Х-59 або Х-101. Крім того, останнім часом окупанти здійснювали масовані обстріли, використовуючи саме авіаційні ракети.

Наразі Росія тримає в Чорному морі один ракетоносій. Утім, не слід забувати що країна-агресорка має підводні човни і їх також можна використовувати для запуску ракет морського базування. До того ж їх складно відстежувати, коли вони перебувають під водою.

Але річ у тім, що виробництво цих ракет – проблематичне, тому навіть якщо вони виходять у відкрите море, то це може бути імітацією, а не безпосередньою загрозою,

– пояснив Коваленко.

За його словами, російські загарбники бояться, що ЗСУ можуть потопити їхні кораблі, тому не виходять великими групами у відкрите море. Для них це дуже великий ризик.

Військово-політичний оглядач додав, що країна-агресорка має 6 підводних човнів класу "Варшавянка" та 1 – "Алроса", який не зовсім боєздатний, але його ще можна використовувати. Так, сумарно з цих човнів можна здійснити 24 – 28 пусків.

Коваленко оцінив загрозу нової масованої атаки: дивіться відео

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