Понад 1560 дронів за добу, – Зеленський розповів нові деталі російської атаки

Росія завдала одного з найбільших за останній час удару по території України. Загалом протягом доби противник запустив понад 1,5 тисячі цілей, більшість з яких припало саме на нічну атаку по низці областей.

Насамперед ворог цілився на столицю. Відповідну інформацію повідомив український президент Володимир Зеленський.

Які деталі атаки відомі?

Президент повідомив про продовження рятувальної операції у Києві на місці влучання безпілотника у житлову 9-поверхівку. За його словами, внаслідок удару противника один із під'їздів цього будинку є повністю зруйнованим.

Володимир Зеленський зазначив, що рятувальникам вдалося евакуювати десятки мешканців. Утім, попри це, на жаль, підтверджено загибель однієї людини. За попередніми даними під завалами ще можуть залишатися люди.

"За ніч росіяни випустили по Україні понад 670 ударних дронів і 56 ракет. Були удари балістикою, аеробалістикою, крилатими ракетами. Головна ціль цього удару – Київ. У місті є пошкодження на 20 локаціях", – пише він.

За його словами, внаслідок сьогоднішньої російської атаки у столиці пошкоджено виключно об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема, насамперед ідеться про житлові будинки, начальний заклад, а також ветеринарну клініку.

Також президент повідомив, що руйнування інфраструктури фіксують й у Київській області. Крім вищезгаданого, ударів зазнали об'єкти енергетики у Кременчуці, а також портова і житлова забудова у місті Чорноморськ.

Загалом із початку вчорашньої доби росіяни застосували більш ніж 1560 дронів проти наших міст і громад. Це точно не дії тих, хто вважає, що війна йде до завершення. Важливо, щоб партнери не мовчали про цей удар,

– написав Володимир Зеленський.

На його думку, необхідно і надалі зміцнювати українську ППО, для цього ключове значення має програма PURL. Він наголосив, що міжнародна спільнота також повинна і надалі посилювати тиск на Росію задля миру.

Довідково. PURL називають узгоджений список пріоритетних потреб України, під який виділяють кошти країни-партнери та союзники, щоб пришвидшити постачання зброї без тривалих бюрократичних процедур.

Що кажуть у Повітряних силах ЗСУ?

Керівник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат в етері телемарафону повідомив, що загалом протягом ночі росіяни вдарили по Україні, застосувавши понад 700 повітряних засобів.

Як бачимо сьогодні по удару вже нічному, велика кількість засобів повітряного нападу – 731. Переживаємо зараз найбільші удари взагалі, які були за час повномасштабного вторгнення із застосуванням крилатих і балістичних ракет, також дронів різних типів,

– розповів він.

За його словами, під час масованої атаки російська сторона використала дрони типу "Шахед", "Гербера", "Італмас", а також реактивні безпілотники та баражуючи боєприпаси "Бандероль", які виявили українські військові.

"Треба розуміти, що противник атакує великою кількістю вже яку добу. Про це говорили багато напередодні... Була надзвичайно коротка пауза після вчорашнього удару ввечері, якої було замало для відпочинку", – додав він.

Що ще відомо про атаку?

Уночі також атакували Салтівський і Шевченківський райони Харкова, там повідомляли про влучання. Загалом постраждали 23 особи, серед них опинилося двоє дітей, ідеться про 8-річного хлопчика та 13-річну дівчинку.

Під масований ударом також була Одеська область. Пошкоджено обладнання, майно та вантажний транспорт портової інфраструктури. Зруйновано один з поверхів житлової багатоповерхівки, постраждали двоє чоловіків.

Також ворог атакував енергетичну інфраструктуру Чернігівської області. Без електрики залишилися понад 31 тисяча абонентів, також відомо про двох постраждалих. Є руйнування житлових і адміністративних будівель.