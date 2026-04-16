Росія масовано атакувала Харків, Київ, Дніпро та Одесу: де ще лунали вибухи та які наслідки
Росія у ніч на 16 квітня масовано атакувала Україну. Серед постраждалих міст – Харків, Київ, Дніпро, Одеса та інші.
24 Канал зібрав усю інформацію, відому про нічний терор ворога.
Дивіться також Дніпро, Харків, Одеса під ударом – ворог масовано атакує "Шахедами": де зараз небезпечно
Які наслідки атаки 16 квітня?
Ворог бив по Київщині дронами та ракетами. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Серед мешканців області немає постраждалих, хоча й є незначні пошкодження. Зокрема, у Білій Церкві – виробничі приміщення підприємства та приватний будинок. У Броварському районі – 4 приватні будинки, господарчі споруди та автомобіль. Ліквідація наслідків на Дніпропетровщині: дивіться відео З 7:00 15 квітня по 7:00 16 квітня ворог здійснив дві хвилі комбінованих атак по території України із застосуванням ракет наземного, повітряного базування та ударних безпілотників. Всього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 703 повітряних цілей: За попередніми даними, станом на 7:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 667 ворожих цілей: Зафіксовано влучання 12 ракет та 20 ударних БпЛА на 26 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 25 локаціях. Інформація щодо однієї крилатої ракети уточнюється. Унаслідок атаки на столицю загинули 4 людини. Серед них – 12-річний хлопчик та 35-річна жінка. Постраждали 54 осіб. 26 із них медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці та амбулаторно, зокрема двом дітям, На Дніпропетровщині загинули 3 людини, ще 34 дістали поранень. Ворог атакував два райони області безпілотниками, артилерією та ракетами. Масованого удару росіяни завдали по Дніпру. У місті понівечені офісна та адмінбудівлі, житлові будинки, підприємство, автівки. Загалом через вечірню та нічну атаки постраждали 30 людей, 2 загинули. У Новоолександрівській громаді Дніпровського району пошкоджена приватна оселя, зруйнована прибудова до будинку. Постраждала 14-річна дівчинка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості. На Нікопольщині росіяни поцілили по самому Нікополю, Покровській, Мирівській і Червоногригорівській громадах. Горіли приватний будинок і будівля, що не експлуатується. Пошкоджені багатоповерхівка, авто. Загинув 37-річний чоловік. Троє – поранені. Двоє чоловіків по 28 років – госпіталізовані у важкому стані. Атака на Дніпро / Фото ОВА Атака на Дніпро / Фото ОВА Майже тиждень поспіль росіяни щоденно атакують українські порти. У ніч на 16 квітня під активним обстрілом опинилися об’єкти портової інфраструктури Великої Одеси. Під час повітряної тривоги в нічний період зафіксовано численні влучання засобів ураження по виробничих та адміністративних об'єктах. Внаслідок атак виникли пожежі, є пошкодження інфраструктури портових операторів. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місцях працюють пожежно-рятувальні підрозділи та всі відповідні служби, триває ліквідація наслідків. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 14 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів постраждали 4 людей: у Харкові 66-річний чоловік і 77-річна жінка, у Мерефі 28-річний чоловік і 63-річна жінка. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури: Вночі Одеса пережила кілька хвиль атак ракетами та ударними БпЛА. Є 8 загиблих. Ще 16 людей постраждали, їм надається вся необхідна медична допомога. Пошкоджено об'єкти інфраструктури та житловий будинок у Хаджибейському районі, також вибуховою хвилею у кількох будівлях вибито понад 300 вікон. Крім того, зафіксовані пошкодження в одному з парків Приморського району. Атака на Одесу / Фото ОВА Вночі постраждала й Полтавщина. У Кременчуцькому районі внаслідок падіння уламків пошкоджено покрівлю житлової будівлі. У Полтавському районі уламками пошкоджено покрівлю і скління вікон двоповерхового житлового будинку. В обох випадках обійшлося без постраждалих. Учора ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку на Миколаївську область. Внаслідок атаки в місті Новий Буг Баштанського району постраждала родина – 36-річний чоловік, 35-річна жінка, а також 8-річний син подружжя, який отримав гостру реакцію на стрес. Вся родина була госпіталізована. На ранок стан постраждалих – задовільний, без погіршення. Крім того, в місті пошкоджено 8 приватних будинків. Також внаслідок бойової роботи та падіння уламків у Первомайському районі пошкоджено приватний будинок, гараж та лінію електропередач. Було знеструмлено три населені пункти району. Станом на 00:40 усіх споживачів заживлено. Постраждалих немає. Миколаївський район: Росія атакувала FPV-дроном та завдала артилерійського удару по Куцурубській громаді. Внаслідок обстрілів у селі Дмитрівка пошкоджено 2 приватні будинки, господарську споруду та гараж. Крім того, ворог атакував, попередньо БпЛА типу "Молнія", об'єкт промислової інфраструктури в Галицинівській громаді. Постраждалих немає. Одна жінка загинула внаслідок російської атаки по Запоріжжю. Надійшло 114 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок. Загалом впродовж доби окупанти завдали 711 ударів по 35 населених пунктах Запорізької області. Так, росіяни 5 ракетами вдарили по Запоріжжю. Окрім того, війська Росії здійснили 12 авіаударів по Лісному, Таврійському, Данилівці, Оріхову, Гуляйпільському, Чарівному, Воздвижівці, Копанях та Тимошівці. 453 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Комишуваху, Малокатеринівку, Новоолександрівку, Лисогірку, Розумівку, Степногірськ, Степове, Павлівку, Приморське, Лук'янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Гуляйпільське, Староукраїнку, Оленокостянтинівку, Гірке, Зелене та Білогір'я. Зафіксовано 5 обстрілів із РСЗВ по Новоданилівці, Гіркому, Копанях, Староукраїнці та Добропіллю. 236 артударів прийшлися по Степногірську, Степовому, Павлівці, Приморському, Лук'янівському, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Варварівці, Добропіллю, Прилуках, Гуляйпільському, Староукраїнці, Гіркому та Білогір'ю. Наслідки на Запоріжжі / Фото ОВА Харків атакували кілька дронів, зокрема Слобідський, Індустріальний, Немишлянський та Салтівський райони. У Немишлянському районі внаслідок падіння ворожого дрону на дорогу пошкоджено кілька приватних будинків, перебито газогін. На дану хвилину відомо про двох постраждалих. Один з "Шахедів" ударив біля житлових будинків в Індустріальному районі міста. Влучання ворожого БпЛА було й у Салтівському районі біля багатоповерхівок. На місці удару горить приватний будинок, є постраждалі. Атака на Харківщину / Фото ОВА Сталося влучання в нежитлову будівлю. Також впали уламки на кількох локаціях. На одній із них, у житловому будинку, сталася пожежа на першому поверсі. В іншій багатоповерхівці пошкоджені вікна. Також уламки частково зруйнували триповерхову будівлю міні-готелю та пошкодили прилеглі будинки. Сталося влучання уламків ракети в 6 поверх 16-поверхового житлового будинку. Без займання. Внаслідок падіння уламків частково зруйновано приватний будинок. З-під завалів врятували дитину та її матір. Один із БпЛА буквально влетів у 18-ти поверхівку. Він летів дуже низько. Пошкоджено офісну будівлю з подальшим горінням конструкцій та припаркованих автомобілів. Внаслідок повторного обстрілу постраждали 4 медики. Виявили уламки ракети на відкритій території. Внаслідок падіння уламків ракети сталося загоряння в двоповерховому житловому будинку. Уламки ракети упали на двох локаціях: на території біля житлового будинку та на дитячому майданчику за іншою адресою. Без пожеж.
Чи є руйнування на Київщині?
Наслідки на Сумщині
Як відпрацювала ППО?
Скільки загиблих та постраждалих у столиці?
Які наслідки у Дніпрі та області?
Вночі Росія атакувала об'єкти портової інфраструктури Одеси
Оновлення по Харкову та області
Які наслідки в Одесі?
Які руйнування на Полтавщині?
Які наслідки на Миколаївщині?
Що відомо про атаку на Запоріжжя?
Які наслідки в Харкові?
Які наслідки атаки на Київ?
