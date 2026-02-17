Чергова масована ракетно-дронова атака на Україну: де чули вибухи і які наслідки

Вночі та вранці 17 лютого ворожі війська тероризували Україну ударними дронами, були й пуски крилатих ракет "Х-101".

Через це в низці міст прогриміли вибухи. Подекуди фіксували пожежі й руйнування, відомо і про постраждалих. 24 Канал зібрав все, що відомо на цей момент.

Які регіони були під прицілом?