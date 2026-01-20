За добу до цього удару ми нарешті отримали необхідні ракети, це суттєво допомогло, – Зеленський

Російська армія вчергове здійснила комбінований масований обстріл українських міст. Однак, ворожу атаку вдалося відбити, зокрема завдяки ракетам, які Україна отримала буквально за добу до удару.

Про таке поінформував Володимир Зеленський. Подробиці передає 24 Канал.

Як сили ППО боролися з російськими ракетами й дронами?

Як розповів президент, окупанти били значною кількістю балістичних та крилатих ракет. Окрім того, ворог випустив понад 300 ударних дронів.

Українська протиповітряна оборона відпрацювала по суттєвій кількості цілей. У відбитті атаки "суттєво допомогли" ракети, які Київ отримав напередодні.

За добу до цього удару ми нарешті отримали необхідні ракети, і це суттєво допомогло,

– підкреслив Зеленський.

Він також додав, що кожен пакет підтримки має значення. Адже ракети для систем "Patriot", NASAMS та інших комплексів – критично необхідні Україні.

Глава держави пояснив, що одне з основних завдань наших дипломатів – працювати над збільшенням кількості засобів ППО.

І партнери мають не підводити із цим, ракети для ППО – це реальний захист життя людей,

– резюмував президент.

