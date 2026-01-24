Уночі росіяни тероризували Україну двома "Цирконами" з Криму
- Росія обстріляла Україну вночі 24 січня, зокрема, двома протикорабельними ракетами "Циркон" з Криму.
- Були використані 375 ударних БпЛА та 21 ракета різних типів, включно з крилатими ракетами Х-22/Х-32 та балістичними ракетами Іскандер-М/С-300.
Окупанти масовано обстріляли Україну в ніч проти 24 січня. Для терору українського населення ворог використав, зокрема, ракети.
Про ворожу атаку розповіли в Повітряних силах ЗСУ.
Дивіться також Росіяни атакували Україну дронами й балістикою: які наслідки та де ще є загроза
Чим Росія атакувала вночі 24 січня?
У Повітряних силах розповіли, що окупанти вдарили по Україні 375 ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та іншими, близько 250 із них — шахеди, а також 21 ракетою таких типів:
- 2 протикорабельні ракети 3М22 "Циркон" (район пуску ТОТ Криму);
- 12 крилатих ракет Х-22/Х-32;
- 6 балістичних ракет "Іскандер-М/С-300";
- 1 керована авіаційна ракета Х-59/69.
Зверніть увагу! Проєктна ціль ракети "Циркон" – ураження кораблів (фрегатів, авіаносців) та наземних об'єктів. Тобто Росія готувала її з прицілом на можливе протистояння з США та їхніми численними авіаносними групами.
Моніторингові ресурси зауважили, що ракети Х-22/32 запускалися у напрямку столиці досить давно. "Циркони" востаннє застосовувалися по Вінниці, до цього по Сумах та Києву. І перші й другі успішно збиваються. Інформація з мережі про "не можемо збити" вочевидь неправдива.
Які наслідки масованого обстрілу?
Російські окупанти атакували Харків понад 100 безпілотниками, внаслідок чого поранено 19 людей, включаючи 12-річного хлопчика. Уночі після ударів" Шахедів" сталося чотири пожежі, на 10 місцях обстрілів працювати 136 рятувальників. Бійці ДСНС врятували пʼятьох людей.
Крім того, масована атака на Київ розпочалася близько 1 ночі 24 січня та тривала кілька годин. Міська влада повідомила, що одна людина загинула у столиці, є щонайменше 4 постраждалих. Трьох медики госпіталізували. На лівому березі столиці перебої з теплопостачанням та водопостачанням. Місцеві спільноти у соцмережах також писали про проблеми зі світлом.