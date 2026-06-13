Росія змінює тактику обстрілів і модернізує зброю: експерт спрогнозував до чого слід готуватися

Росія помітно модифікувала ракети Х-101. У них є роздільна бойова частина, яку ворог може скидати на підльоті до цілі. Крім того, з травня росіяни дещо змінили тактику ударів.

Про це в етері 24 Каналу зазначив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук, вказавши на те, що нова тактика полягає не в модернізації зброї чи зміні прийомів, а в тому, що додається до всього потужний інформаційний тиск, зокрема погрози вдарити "Орешником".

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Масована атака по Україні: яку тактику зараз використовує ворог?

Зі слів керівника безпекових програм Центру глобалістики, структура самих ударів серйозно не змінилася, але з'явився формат поведінки Кремля, коли Путін чи його прессекретар Пєсков попереджають про "неминучий удар відплати". Спостерігається зміна роботи системи управління військами, системи бойового управління, розвідки і цілевказання, яка передуває масованим атакам.

Як правило, підготовка розпочинається, за 48 – 72 години має бути удар. Три доби минає і вони закриваються. Відбій тривоги. Минає декілька днів, вони починають проводити знову і знову підготовку, але удар не відбувається. Він стається на третій раз. Це свідома тактика для того, щоб українці були в очікувані неминучого жаху, а це страшніше, чим сам жах. Додається психологічний фактор,

– пояснив Лакійчук.

Про тактику ракетно-дронових ударів ворога: дивіться відео

Противник покращує зброю

Паралельно, зі слів Лакійчука, росіяни вдосконалюють зброю, зокрема дрони типу "Шахед". З'являються з боку ворога нові реактивні, які можна порівняти з простим варіантом крилатої ракети. Противник модернізує і "Герань". Керівник безпекових програм Центру глобалістики пояснив, що росіяни розвивають БпЛА, щоб випередити ті засоби протидронового захисту, які Україна сьогодні має.

"Змінюється і ракетне озброєння, знову ж таки з урахуванням наших спроможностей. Якщо з балістикою у нас дуже важка ситуація, зокрема "Іскандерами", то крилатим ракетам протидіємо доволі успішно. Росіяни розуміють, що не варто випускати такі дорогі цілі тільки для того, щоб вони скували нашу ППО. От вони шукають інші варіанти їх застосування, щоб підвищити ефективність ураження", – зазначив Лакійчук.

Підсумовуючи, керівник безпекових програм Центру глобалістики наголосив на важливості домовляється з партнерами, працювати над розробкою антибалістичних ракет і просити про Patriot та ракети до них. З його слів, треба постійно вдосконалювати засоби ППО.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ повідомлялося, що США нібито передали Україні дані про можливу загрозу ракетного удару з боку Росії, зокрема використання нею "Орешника". 12 червня в Повітряних силах повідомляли, що протягом доби існувала висока імовірність застосування противником балістичної ракети середньої дальності із полігону "Капустин Яр". Там закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Попередив про ймовірні масовані атаки найближчим часом і президент України Зеленський.