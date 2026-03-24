Є 3 фактори: авіаексперт відповів, як довго Росія накопичувала дрони для масованої атаки

Росія свідомо скорочувала кількість атак протягом останніх тижнів, щоб накопичити необхідний запас для масового удару. Адже запуск 800 дронів вимагає масштабної підготовки.

Авіаційний експерт Богдан Долінце пояснив 24 Каналу, що такі масовані атаки є ознакою стратегічного планування з боку Росії.

Що стоїть за масштабними атаками дронів по Україні?

По-перше, для кожного безпілотника необхідно індивідуально запрограмувати ціль і прокласти маршрут. Для цього потрібна відповідна кількість пускових установок і підготовлених розрахунків, які фізично забезпечують запуск. Це означає, що така атака не може бути спонтанною,

– пояснив Долінце.

Друга компонента масованої атаки, за словами експерта, – це виробнича спроможність Росії. Бо для запуску потрібні не лише безпілотники, а й бойові частини до них. А це означає десятки тонн вибухової речовини лише для однієї атаки. Це свідчить про те, що російський ВПК працює на повну потужність.

"Третій складник – це спроможність росіян накопичувати дрони. Протягом останніх тижнів кількість використання безпілотників помітно зменшилася, і це, швидше за все, був свідомий крок", – зазначив експерт.

Зверніть увагу! Військовий оглядач Василь Пехньо зауважив, що дрони на Україну летіли ще з ночі, до того ж росіяни планували запустити протикорабельні ракети "Циркон", проте ГУР знищив пускові установки ворога. Експерт припускає, що росіяни дратуються через можливість українських дронів атакувати в глиб Росії.

