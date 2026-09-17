Нічна атака по Росії: палає військовий аеродром у Ростові, у Ярославлі під ударом НПЗ

Масштабна повітряна операція знову продемонструвала вразливість стратегічних об'єктів на території Росії. Візити літальних апаратів призвели до наслідків щонайменше у Ростові та Ярославлі.

Як повідомляють очевидці та осінтери, там зафіксовані масштабні пожежі. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

Що відомо про пожежу на аеродромі у Ростові?

У ніч проти 17 вересня Росія зазнала масованої атаки безпілотників (можливо, і ракет), яка спричинила масштабну пожежу на території військового аеродрому в Ростові. Місцеві масово публікували кадри з вогняною загравою, що здіймалася під час роботи систем протиповітряної оборони, тоді як у регіоні офіційно оголосили режим повітряної небезпеки.

OSINT-проєкт ASTRA пише, що верифікував ті відеозаписи й за географічними орієнтирами встановив точне місце займання – пожежа спалахнула на території, що має адресу вулиця Оганова, 51. За інформацією з офіційного сайту "Росгранбуду", саме там розташований військовий аеродром міністерства оборони Росії "Ростов-на-Дону – Центральний".

Детонація на військовому аеродромі у Ростові: дивіться відео очевидців

Цей об'єкт відіграє стратегічну роль для окупаційних військ. Летовище, розташоване на північно-західній околиці Ростова, використовують для логістичного забезпечення південного угруповання військ Росії в Україні, а також для перекидання особового складу та військових вантажів. Там дислокується 30-й окремий транспортний змішаний авіаційний полк російської армії.

Варто зазначити, що цей аеродром є регулярною ціллю для українських захисників. Попередній успішний удар по ньому відбувся зовсім нещодавно, 6 вересня 2026 року, що офіційно підтверджував Генеральний штаб ЗСУ.

Що сталося у Ярославлі?

Одночасно з подіями на півдні, надзвичайна ситуація розгорнулася і в центральній частині Росії. Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв у своїх соціальних мережах публікував термінові повідомлення про введення режиму безпілотної небезпеки. Посадовець повідомив про повне перекриття виїзду з Ярославля у бік Москви.

І тут варто звернути увагу, що за адресою Московський проспект, 130 розташований Ярославський НПЗ від ПАТ "Славнефть-ЯНОС". Українські моніторингові ресурси, зокрема канал Exilenova+, вказує, що Сили оборони України успішно уразили цей об'єкт, внаслідок чого у промзоні спалахнула масштабна пожежа.



Пожежа на Ярославському НПЗ / Фото очевидців

Цей завод є одним із найбільших нафтопереробних підприємств у Росії з потужністю близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. Він відіграє критичну роль у забезпеченні паливом центральних регіонів Росії, зокрема Москви, та логістики російської окупаційної армії – відтак підприємство неодноразово ставало ціллю атак.