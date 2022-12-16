Під час тривоги у Харкові 3 удари: постраждала критична інфраструктура

16 грудня вранці у низці областей України пролунали вибухи. Зокрема, повітряна тривога оголошена і в Харкові.

Так, жителі міста під час неї почули звуки вибухів. Окупанти завдали 3 удари по критичній інфраструктурі Харківщини. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

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Яка ситуація на Харківщині

Також вибухи почули в Харкові. За даними телеграм-каналу "Всевидюче ОКО. Україна" там також спрацювала протиповітряна оборона.

Окрім того, за даними monitor Харків атакують із зенітного ракетного комплексу С-300 із Білгородської області Росії.

Окупанти завдали 3 удари по критичній інфраструктурі Харківщини,

– заявив посадовець.

Уточнив, що за попередньою інформацією, постраждалих немає.

Трохи згодом Синєгубов повідомив, що є влучення в об'єкти критичної інфраструктури в Чугуївському районі. Через це можливі перебої з електропостачанням.

Харків знеструмлено

Речниця "Харківобленерго" Марина Шевченко повідомила журналістам, що місто повністю знеструмлено.

Харківський міський голова Ігор Терехов заявив, що, попри це, працюють усі "Пункти Незламності". В них можна зігрітися, підзарядити телефон, також є гарячий чай та інтернет.

Крім того, повідомляють, що метро Харкова призупинило свою роботу.

Під час повітряних тривог варто відкласти усі справи та негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій тривоги. Це рятує життя!