Ворог запускає нову хвилю ракет, на Полтавщині працює ППО

Вранці 16 грудня Росія розпочала нову масовану атаку на Україну. У низці областей пролунали вибухи.

На Полтавщині працює ППО

Орієнтовно з 7 – 8 години ранку по всій території України оголосили повітряну тривогу. Під час неї вибухи пролунали на Полтавщині. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

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Посадовець заявив, що у Полтавській області працює ППО.

Залишайтеся в укриттях! Віримо в ЗСУ!

– звернувся до жителів Лунін.

Також за даними monitor на Полтавщині працює ППО.

Полтава без електроенергії

Полтавський міський голова Олександр Мамай повідомив, що Полтава без електроенергії.

Полтавці! Зберігайте спокій. Поки ми лишаємося без електропостачання. Вимкніть всі електроприлади. Повітряна тривога ще триває. Будьте обережні,

– заявив він.

В областях вже є прильоти по енергетичній інфраструктурі

Голова адміністрації Одеської області Максим Марченко повідомив, що станом на 16 грудня зафіксовано влучання ворога в об'єкти критичної інфраструктури.

Він написав, що противник здійснив пуски ракет по території України, й в інших областях вже є прильоти по енергетичній інфраструктурі. Отже, ворог не полишає спроб атакувати критичну інфраструктуру нашої країни.

Під час повітряних тривог варто відкласти усі справи та негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій тривоги. Це рятує життя.