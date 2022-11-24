Росії не вистачило ракет на 2 ешелони ударів, – експерт розповів про запаси окупантів

Чергова масована ракетна атака Росії була здійснена літаками стратегічної авіації Росії – Ту-95 і Ту-160. По Україні було здійснено не більше 120 ракетних пусків. Ймовірно, Росії не вистачило ракет на 2 ешелони ударів.

Про це 24 каналу керівник безпекових програм Центру Глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук. Він зазначив, що це не останній ракетний удар Росії по нашій території.

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Проте, експерт переконує, що кількість ракет у країни-агресора поволі зменшується.

Удар ворога був очікуваним

За словами керівника безпекових програм, Росії не вистачило (ракет – 24 канал) на 2 ешелони ударів, бо тоді це було б значно гірше.

Розхід ракет ППО йде на перший залп ворога, якщо за 20 хвилин відбувся б другий, наші військові не встигли б перезарядити пускові установки ППО,

– пояснив Лакійчук.

Однак, він зазначив, що ворог завдав нам значний збиток.

"І це було очікувано, тому що Росія не буде змінювати свою стратегію. І останній удар знову було завдано по об'єктах енергетичної інфраструктури, а саме по розподільчім мережам", – наголосив Лакійчук.

Експерт зауважив, що це привело до призупинення роботи трьох АЕС. Проте гнучкість енергосистеми України така висока, що ці ураження не стали критичними й зрештою будуть ліквідовані.

Лакійчук попереджає, що треба готуватись до наступних ударів. Їх інтервал залежить від підготовки росіянами ракет, їх технічного обслуговування. Це займає декілька тижнів щоразу.

"Кількість ракет такого типу, які вони використовують, у росіян зменшується", – наголошує він.

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Які ракети ще залишилось у ворога

Лакійчук розповів, яка ситуація з ракетами у Росії:

балістичні ракети "Іскандер" вони витратили досить швидко, вже тривалий час спостерігається він їх не застосовує;

вони витратили досить швидко, вже тривалий час спостерігається він їх не застосовує; "Точка У" , хоча росіяни повідомляли, що вивели ці ракети із застосування, але їх також досить мало залишилось у росіян;

, хоча росіяни повідомляли, що вивели ці ракети із застосування, але їх також досить мало залишилось у росіян; ракети "Луна" – розвідка повідомляла, про спробу виготовлення Росією цієї зброї. Це ще древніша модель, ніж "Точка У";

– розвідка повідомляла, про спробу виготовлення Росією цієї зброї. Це ще древніша модель, ніж "Точка У"; сучасних крилатих ракет в окупантів стає все менше. Це стосується і калібрів морського базування, і "Оніксів". Також у них обмежені можливості виготовляти ці ракети;

в окупантів стає все менше. Це стосується і калібрів морського базування, і "Оніксів". Також у них обмежені можливості виготовляти ці ракети; ракети авіаційного базування "повітря – земля" переважно радянського виробництва у росіян є в більшій кількості;

переважно радянського виробництва у росіян є в більшій кількості; зенітно-ракетні комплекси С-300 Росією було вироблено дуже багато. Саме через це вони їх почали застосовувати не як зенітні ракети, а для ураження наземних об'єктів. Ці ракети не ефективні, але загрозу складають дуже серйозну.

Проте оцінювати, яку кількість з них, росіяни можуть застосувати, сказати важко. Тільки відсунувши її за "порєбрік" ми цю загрозу зможемо ліквідувати,

– сказав Павло Лакійчук.

Експерт зазначив, що коли окупанти "перебирають свої завали", то вибирають 1 з 2 – 3 ракет, в яких не відбулися незворотні процеси з пальним тощо.

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