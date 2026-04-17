"Великоднє перемир'я виявилося пасткою": Росія перейшла на нову тактику ударів по Україні

Після встановлення так званого "Великоднього перемир'я" російські війська почали використовувати нову тактику для ударів по Україні. Тепер ворог може загрожувати одночасно більшій кількості українських регіонів та тривалий час завдавати шкоди цивільному населенню.

Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували комбіновану атаку на Україну 16 квітня.

Що відомо про нову тактику Росії?

Подібна тактика була вперше використана ворогом на території України 23 та 24 березня.

Аналітики акцентували на заяву начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната. Він зазначив, що атака 15 квітня могла бути своєрідною "розвідкою боєм", яку ворог застосував перед масштабнішими ударами 16 квітня.

Після "Великоднього перемир'я", яке в нас було (принаймні "Шахедів" і ракет у середині країни не було) у ніч на 15 квітня противник застосував понад 300 безпілотників. Провівши таку розвідку боєм, противник продовжив атаку: провів дві хвилі, застосувавши ракети наземного та повітряного базування Х-101, "Іскандер-К" та "Іскандер-М",

– пояснив Ігнат.

В ISW припустили, що саме таким чином російські війська, імовірно, намагались виснажити українську протиповітряну оборону за допомогою ударних БпЛА та крилатих ракет, які українські сили здебільшого ефективно перехоплюють.

Після цього окупанти могли розраховувати на більш результативне застосування балістичних ракет, які збивати набагато складніше.

Україна використовує ЗРК Patriot та їхні ракети-перехоплювачі для збиття російської балістики. За оцінкою ISW, це підкреслює критичну потребу в додаткових перехоплювачах та збалансованій системі протиповітряної оборони.

Водночас аналітики припускають, що Росія намагатиметься скористатись глобальним дефіцитом ракет Patriot і напруженою ситуацією на Близькому Сході, аби посилити свою кампанію ударів по Україні.

Важливо! Політолог і майор ЗСУ Андрій Ткачук спеціально для 24 Каналу також повідомив про зміну тактики Росії. За його словами, ворог намагається комбінувати різні види озброєння, аби уразити максимальну кількість цілей за одну атаку. Також ворожі війська свідомо переходять до денних ударів. Політолог назвав декілька причин такого – посилення тиску на цивільне населення, дестабілізація економіки, оскільки підприємства зупиняються під час повітряної тривоги, та накопичення значної кількості дронів.

Чому перемир'я виявилось пасткою?

Фахівці пишуть, що Росія змогла накопичити зброю для двох великих серій ударів протягом 48 годин, для ударів 15 – 16 квітня, завдяки "Великодньому припиненню вогню" 11 – 12 квітня. Це зіграло на користь ворогу.

До слова, Володимир Путін прийняв пропозицію Володимира Зеленського щодо "Великоднього перемир'я" 9 квітня. Диктатор заявив, що режим тиші нібито діятиме з 16:00 11 квітня й до кінця доби 12 квітня. Мовилось як про зупинку бойових дій на фронті, так і припинення повітряних атак.

ISW також зазначає, що Росія найчастіше завдає масованих комбінованих ударів у гострі моменти мирних переговорів з Україною, наприклад безпосередньо до або одразу після двосторонніх чи тристоронніх переговорів, зокрема і за посередництва США.

У звіті йдеться, що найбільшої досі серії ударів Росія завдала 23 – 24 березня, використавши тоді майже 1000 безпілотників та ракет. Для тієї атаки Росія також, ймовірно, накопичила безпілотники та ракети завчасно.

Які області нещодавно зазнали атаки Росії?