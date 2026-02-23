Росіяни скоригували список цілей для масованих атак: які 2 нові внесли

Ворог не пропускає можливості вдарити по Україні більш боляче. І вніс у список пріоритетних цілей для ураження ще дві.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Аналітики частково підтвердили заяву Зеленського про нову тактику росіян.

Куди ще, окрім енергетики, ціляться росіяни?

У звіті ISW не сказано прямо, чому окупанти змінили свою тактику ударів по енергетиці. Але можна припустити, що причина – завершення зими та морозів. Хоча в ніч на 23 лютого Росія атакувала підстанцію на Одещині.

Зміна російських цілей відбувається після російських ударів, спрямованих на руйнування енергомережі України посеред зими, хоча російські війська, імовірно, продовжуватимуть зусилля щодо подальшого руйнування енергетичної інфраструктури України за допомогою ударів великої дальності,

– сказано в матеріалі.

Аналітики навели офіційні заяви українських посадовців, зокрема віцепрем'єра Олексія Кулеби про атаки по залізничній інфраструктурі.

"Російські війська здійснили ще один масштабний комплекс комбінованих ударів у ніч з 21 проти 22 лютого та, схоже, зміщують свій набір цілей з переважно енергетичної інфраструктури на включення української водної та залізничної інфраструктури", – зробили висновок в ISW.

Цікаво! Удари Росії по залізниці давно перестали бути новиною, на жаль. Але про увагу окупантів до системи водопостачання України днями говорив Володимир Зеленський.

А як оцінюють в ISW теракт у Львові?

Там вважають, що Росія ескалює диверсійну кампанію, спрямовану на підрив довіри українців до їхньої безпеки та дестабілізацію українського суспільства. І нагадують про вбивство Андрія Парубія у серпні 2025-го – теж у Львові. А також про те, що Україна та Молдова зірвали серію резонансних убивств, яку спланували росіяни.

Росія, ймовірно, продовжить такі напади та спроби вбивства для досягнення своєї мети дестабілізації України, а також може скористатися повідомленнями про напади або арешти, пов'язані зі зірваними змовами, для просування наративів, спрямованих на поширення паніки та недовіри в українському суспільстві,

– переконані в Інституті вивчення війни.

Від себе додамо, що Львів не є найвіддаленішим куточком України географічно. Але його значення символічне. Це не тільки культурний центр – це головне місто Заходу України й умовний "спокійний тил". І росіяни ціляться туди, щоб продемонструвати свої спроможності.