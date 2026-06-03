Окупанти мають ресурси, щоб проводити кілька масштабних атак щомісяця, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Росія зберігає високі темпи виробництва озброєння. За його словами, саме ракетна загроза залишається найбільшою небезпекою для України на тлі постійних масованих атак.

Про це президент України заявив під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, передає 24 Канал.

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Як Росія нарощує можливості для масованих ударів?

Володимир Зеленський наголосив, що лише за одну добу Росія вкотре продемонструвала масштаби повітряного терору проти України. Внаслідок однієї з останніх масованих атак загинули 23 людини. Серед жертв були й діти.

Глава держави зазначив, що протягом ночі окупанти застосували понад 650 ударних безпілотників, а вдень запустили ще близько 100 дронів різних типів. Втім, найбільшу небезпеку, за словами Зеленського, становлять саме ракети, особливо балістичні, які складніше перехоплювати існуючими засобами протиповітряної оборони.

Президент повідомив, що російська оборонна промисловість нині здатна виробляти близько 120 балістичних ракет щомісяця. При цьому йдеться лише про один клас озброєння. Паралельно Росія продовжує виготовляти крилаті ракети та інші засоби ураження, які використовує для атак по українських містах і критичній інфраструктурі.

Такі обсяги виробництва дозволяють країні-агресорці не лише підтримувати постійний ракетний терор, а й регулярно накопичувати запаси для нових масштабних комбінованих ударів.

За словами Зеленського, поточні можливості російського військово-промислового комплексу означають, що ворог може проводити кілька великих масованих атак щомісяця. Крім того, Росія не припиняє щоденного використання ракет і дронів для ударів по цивільних об'єктах та українських містах.

У зв'язку з цим Україна продовжує закликати партнерів до посилення системи протиповітряної та протиракетної оборони, збільшення поставок сучасних комплексів ППО та ракет-перехоплювачів. Зеленський наголосив, що ефективний захист українського неба залишається одним із ключових факторів для збереження життів мирних громадян і стримування подальшого російського терору.

Як Зеленський прокоментував можливість майбутніх перемовин?

Зеленський заявив, що готовий негайно розпочати прямі переговори з російським диктатором Володимиром Путіним для завершення війни. За словами глави держави, Україна не повинна чекати, поки США завершать інші міжнародні конфлікти.

Зеленський також зауважив, що зараз Америка зосереджена на інших пріоритетах, зокрема на питаннях, пов’язаних з Іраном. Він припустив, що через це може відкладатися активніша участь американських перемовників у процесі щодо України.

Водночас президент наголосив, що Сполучені Штати залишаються ключовим партнером, здатним впливати на Росію. Зеленський підкреслив, що саме тиск міжнародних союзників може змусити Кремль припинити війну. Раніше у Кремлі заявляли про нібито готовність до переговорів, але висували неприйнятні для України умови.