Ігнат розповів, як ЗСУ дізнаються про загрозу масованих атак та де шукати правдиву інформацію

Начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що для отримання точної інформації про загрозу атак варто перевіряти лише офіційні джерела. Він наголосив, що Росія наразі запускає великі групи дронів перед тим, як почати масований удар.

Про це розповів Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Дивіться також Україна має серйозний дефіцит ракет для ППО і Росія про це знає, – Ігнат

Коли очікувати на нову масовану атаку Росії?

Ігнат розповів, що в одному з телеграм-каналів поширювалася інформація про те, що Росія нібито завершила підготовку до нової масованої атаки. Він зазначив, що у державі діє чітко організована система інформування громадян, а довіряти потрібно лише офіційним джерелам.

Не хочу нікого ображати, кожен телеграм-канал має свою аудиторію, і хтось довіряє тому чи іншому каналу. Але є офіційні джерела інформації. Навіть президент України кожного разу, коли є така загроза, комунікує про це. Повітряні сили повідомляють, Генеральний штаб,

– заявив Ігнат.

За словами Ігната, оцінка ризиків здійснюється безперервно. Щовечора військове командування отримує оновлену інформацію щодо можливих ознак підготовки масованого удару.

Серед основних індикаторів такої підготовки – оснащення стратегічної авіації ворога крилатими ракетами, фіксування ознак відповідного радіообміну, активність ракетоносіїв у Чорному морі, а також логістичні процеси та підготовка до запусків БпЛА.

Про підготовку "Шахедів" тут говорити й не доводиться, ви ж бачите, що Шахеди – це основна частина масованого удару. Якщо атака – іде балістика, ідуть крилаті ракети наземного, морського, повітряного базування, тоді є багато-багато Шахедів,

– розповів Ігнат.

Що відомо про удари Росії ракетами по Україні та що змінює ворог?

Військові інженери та науковці Міноборони визначили, що з 2022 року Росія била по Україні "Калібрами", де бойова частина була осколково-фугасною. Однак фахівці проаналізували ракети збиті навесні цьогоріч та встановили в них касетну бойову частину.

Під час останньої масованої атаки по Україні 2 червня Росія запустила п'ять крилатих ракет "Калібр" з акваторії Каспійського моря. Сили протиповітряної оборони знищили три з них.

Росія здатна запускати по Україні до сотні балістичних ракет щомісяця. При цьому агресор зберігатиме сталим рівень їхніх запасів. Російський військово-промисловий комплекс у 2026 році планує поставити до 700 балістичних ракет 9М723 до ОТРК "Іскандер". Кількість відповідає показникам минулого року. А щомісяця ворог виробляє 55 – 60 одиниць.