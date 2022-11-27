У Зеленського пояснили, чи удари росіян по об'єктах енергетики впливають на ситуацію на фронті

Росія від 10 жовтня завдає масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України. В Офісі Президента відповіли, чи впливає це якимось чином на фронт.

Відповідь на це питання дав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Посадовець відзначив, що масовані ракетні атаки це не тільки про вимкнення світла.

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Чи впливають обстріли енергооб'єктів на фронт

Михайло Подоляк наголосив, що дії росіян є просто фашизмом, адже удари по енергооб'єктах це не тільки знеструмлення міст та сіл, але й перервані операції, скасований діаліз, вимкнені апарати ШВЛ тощо. Однак на полі бою це жодним чином не змінює ситуацію.

Російські атаки по об‘єктах енергетики – це не лише про вимкнення світла. Це перервані операції, скасований діаліз, вимкнені апарати ШВЛ, швидка, що не приїхала. Чи впливає це на ситуацію на фронті? Ні. Просто фашизм 21 столітті – терор цивільних міст під схвальні оплески Z-пропаганди,

– наголосив Подоляк.

Зеленський попередив про загрозу нових ударів

Росія тероризує цивільне населення України, бажаючи зламати наш народ. Попри жодну військову вигоду, росіяни продовжують здійснювати марні спроби залякування українців масованими ракетними ударами.

У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський відзначив успішну роботу комунальників та енергетиків, яким вдалося стабілізувати енергосистему України після масованої ракетної атаки 23 листопада. Водночас президент попередив про загрозу нових ударів наступного тижня. На жаль, у росіян досі є запас ракет.

Наші Сили оборони готуються. Уся держава готується. Усі сценарії опрацьовуємо, у тому числі з партнерами,

– сказав президент.

Зеленський попередив про загрозу нової атаки: дивіться відео

Росія є країною-терористом, тому неможливо передбачити, куди ворог запустить ракети наступного разу – в житловий будинок, школу, лікарню, підстанцію тощо. Крім того, неможливо передбачити, куди впадуть уламки ворожої ракети після успішної роботи ППО. Тому важливо не ігнорувати сигналів повітряної тривоги та у випадку оголошення про небезпеку – переходити в укриття.