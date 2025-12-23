Військовий спрогнозував, чи здатна Росія на великі атаки по Україні найближчими днями

Масована атака по Україні знову вдарила по енергетиці, а кількість засобів повітряного нападу змусила говорити про можливе продовження ударів. Після цієї ночі з'являються запитання, чи має Росія ресурс для нових великих атак уже найближчими днями.

Військовослужбовець Сил територіальної оборони ЗСУ Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу оцінив масштаби останнього удару та пояснив, чи зафіксовано реальне зростання можливостей ворога. Також він окреслив, у яких часових межах Росія може повторити подібні комбіновані атаки.

Чи здатна Росія повторити масовані атаки найближчими днями?

Після нічної атаки, під час якої Росія застосувала сотні засобів повітряного нападу, ключове питання полягає не лише в масштабі удару, а в тому, чи став він початком нового етапу.

Нагадаємо, Росія в ніч на 23 грудня завдала по Україні масованого удару дронами та ракетами. За даними Повітряних сил, ворог запустив 635 ударних БпЛА (близько 400 з них типу Shahed), 3 ракети Х 47М2 "Кинджал" і 35 крилатих ракет типів Х 101 та Іскандер К, а протиповітряна оборона збила або подавила 621 ціль. Також зафіксували влучання ракет і 39 ударних дронів на 21 локації, ще у кількох місцях були падіння уламків. Прем'єр – міністерка Юлія Свириденко повідомила, що найбільше постраждали енергетичні об'єкти у західних областях, через що в країні запроваджували аварійні відключення. Володимир Зеленський заявив, що під ударом були щонайменше 13 областей, є загиблі, серед них дитина на Житомирщині, і підтвердив, що частину цілей збили, але були й влучання.

Попри гучні цифри, ознак різкого зростання інтенсивності атак наразі не зафіксовано. Прогнози про тисячу дронів за одну атаку поки що не справдилися, зокрема через роботу Сил оборони.

Істотного стрибка і зростання кількості засобів повітряного нападу з боку Росії не було зафіксовано. Є у них проблеми з цим, бо багато чого відмінусовують Сили оборони,

– пояснив Мусієнко.

Водночас Росія здатна запускати десятки безпілотників щодоби й накопичувати ресурс для кількох нових комбінованих атак. Саме тому повністю виключати повторення подібних ударів найближчими днями не варто.

Може бути ще одна або дві подібні атаки протягом наступного тижня чи десяти днів, з ударами по енергетиці,

– зазначив військовослужбовець.

Метою таких дій залишається не лише фізичне ураження інфраструктури. Росія прагне посилити тиск у період похолодання, створити додаткові проблеми для енергосистеми та вдарити по психологічному стану суспільства напередодні свят.

Навіщо Росія б'є по енергетиці саме зараз?

Удари по енергетичній інфраструктурі мають не випадковий характер. Росія синхронізує атаки з похолоданням, щоб посилити навантаження на систему та створити додаткові побутові труднощі для цивільного населення. Вибір цілей і часу пов'язаний із прагненням до максимального психологічного ефекту.

Ворог знає про похолодання і свідомо хоче створити додаткові проблеми для енергетичної системи. Одна з цілей – зірвати людям Різдво,

– наголосив Мусієнко.

За його словами, Росія також намагається використати ці атаки як елемент зовнішньої демонстрації сили. Кремль прагне переконати Захід і Сполучені Штати, що нібито зберігає ініціативу в повітрі та здатен і надалі нищити українську інфраструктуру. Ця картинка потрібна не лише зовнішній аудиторії, а й внутрішній пропаганді.

Їм важливо показати, що ракети є, дрони є, і щоб було про що доповідати Путіну. Потім це подається як чергові "перемоги",

– пояснив військовослужбовець.

Водночас реальна картина значно складніша. Попри постійні удари, Сили Оборони України збивають значну частину цілей, а Росія не демонструє ресурсу для довготривалого різкого нарощування атак. Саме тому нинішні дії радше спрямовані на тиск і залякування, ніж на стратегічний злам ситуації.

