Як переміщення авіації в Росії впливає на ракетні атаки і коли чекати нового масованого удару

Збройні Сили України продовжують виснажувати російських окупантів. Українські бійці знищують пункти базування російських сил та техніки у тилу ворога.

Про це 24 Каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, ЗСУ не дають спокою росіянам на окупованих територіях України.

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Російські загарбники намагаються відшукати для себе безпечні місця, зокрема на лівобережжі Херсонщини та в тимчасово окупованому Криму.

"Хоча вже навіть по переміщенню авіації ворога в Росії ми можемо зробити висновки, що окупанти не відчувають себе безпечно навіть у російській "глибинці", – зауважила Гуменюк.

Як переміщення російської авіації вплинуло на підготовку до ракетного обстрілу

За словами речниці ОК "Південь", після інцидентів на російських аеродромах окупанти змушені були розосередити свої літаки, перебазувавши їх на інші летовища.

Переміщення авіації в Росії вплинуло на той термін, який був потрібний росіянам для підготовки до нової масованої ракетної атаки по Україні. Від атаки 31 грудня 2022 року до обстрілу 14 січня минув 14-денний період, який окупанти повноцінно використали для підготовки,

– сказала Гуменюк.

Вона додала, що через розосередженість літаків країні-агресорці потрібно було здійснити низку дій.

Провести бойове злагодження повітряних суден.

Розрахувати час, який буде потрібен для переміщення літаків з віддалених летовищ до точки пуску ракет.

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Окупанти мали скоординувати дії літаків та кораблів-ракетоносіїв

Гуменюк додала, що також росіянам необхідно було скоординувати дії літаків з корабельним угрупованням, яке зараз теж розосереджене.

"Після неспокою у Севастопольській бухті російські кораблі маневрують між Севастополем та Новоросійськом, так само вишукуючи місця, де їм буде "затишніше". Росіянам потрібно було скоординувати дії літаків та кораблів, щоб, наприклад, запущені "Калібри" не перетинали траєкторію інших ракет", – пояснила речниця ОК "Південь".

Вона зауважила, що усі ці дії вимагали певного часу і зусиль з боку ворога.

Розосередженість літаків створює незручності для росіян

Як розповів 24 Каналу речник Повітряних сил Юрій Ігнат, розосередженість російських літаків певною мірою впливає на підготовку окупантів до нових ракетних атак, хоча й незначним чином.

"Росіяни мають до 5 аеродромів, які можуть обслуговувати та приймати стратегічну авіацію, зокрема літаки Ту-160 та Ту-195. Йдеться як про Далекий Схід, так і про територію ближче до "європейської" частини Росії", – сказав Ігнат.

Він додав, що такі летовища мають відповідну злітно-посадкову смугу, яка дозволяє злітати та приземлятися бомбардувальникам.

Юрій Ігнат Речник Повітряних Сил ЗСУ Раніше літаки були, припустимо, на одній базі в Енгельсі. Це дозволяло більш-менш компактно утримувати їх в одному місці. Зараз російські літаки дещо розосередилися. Це створює їм певні незручності. Однак, як ми бачимо, кілька літаків можуть злетітися в одну точку.

Ігнат зауважив, що, зрештою, окупантам для завдання удару багато не треба.

"Бойові завдання виконують від 7 до 15 літаків. У кожного є певна кількість підвісок під крилами, з яких вони можуть запускати певну кількість ракет", – зазначив речник Повітряних Сил ЗСУ.

Коли можлива нова масована ракетна атака по Україні

На думку речниці ОК "Південь", розосередженість російських літаків і надалі може певним чином впливати на підготовку ворога до нових ракетних обстрілів.

Наталія Гуменюк Речниця ОК "Південь" Швидше за все, наступна масована ракетна атака вимагатиме приблизно такого ж періоду підготовки (14 днів – 24 Канал). Хоча попередня підготовка завжди скорочує наступну. Тобто нова атака може бути за 10 – 12 днів.

Вона додала, що йдеться саме про масовану ракетну атаку по території України. Втім, не можна виключати, що ворог атакуватиме українські міста й в інші дні, просто у менших обсягах.

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