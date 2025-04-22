В одне місце – по кілька безпілотників: як Харків пережив масовану атаку Росії

У вівторок, 22 квітня, Росія здійснила масовану атаку безпілотниками по Харкову, яка тривала з 12:55 до 13:40. За підрахунками фахівців, окупанти випустили 12 дронів по місту і та його околицях.

Під ударами були чотири райони Харкова – Новобаварський, Київський, Салтівський і Шевченківський. Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що також ворог бив по Дергачівському району, околицях селища Мала Данилівка.

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Дрони залітали з різних боків

Анна Черненко зазначила, що ворожі БпЛА залітали з різних боків для того, щоб максимально ускладнити роботу українській ППО. Наші захисники робили усе можливе, аби збити безпілотники, які летіли на Харківщину.

По деяких локаціях намагалися одразу випустити по кілька безпілотників. Було видно, що вибух на одній ділянці, на одній лінії відбувається. Через це зайнялися пожежі. Було кілька масштабних, щось вже наші рятувальники ліквідували, загасили, десь ще продовжують працювати. Подробиці пізніше, тому що ще у нас тривають ці безпекові три години,

– сказала вона.

Вже відомо про 7 постраждалих. Кількість людей, які звертаються до медиків, зростає. Зокрема, після одного прильоту в Київському районі, коли безпілотник влучив в дорожнє полотно, загорілася автівка. На цьому місці постраждали троє людей.

Медики прокоментували, що у людей, які були близько до епіцентрів атак, є контузії, осколкові поранення саме безпілотниками. Усі вони у стані середньої важкості, ті, хто звернулися до медиків. На щастя, загрози життю жодної людини немає.

Можливо, інформація ще буде змінюватися, тому що тільки година минула після того, як закінчилася ця масована атака по Харкову. Деталі будуть згодом.