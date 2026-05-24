"Били по військових об'єктах": у Росії цинічно виправдали масовану атаку по ТЦ, кафе, будинках

У Москві цинічно брешуть щодо наслідків масованого обстрілу України вночі 24 травня. Окупанти кажуть, що буцімто били по "військових об'єктах".

Про це повідомляє міністерство оборони Росії.

Що написали у міноборони Росії про масовану атаку по Україні?

У міністерстві оборони Росії підтвердили, що їхні збройні сили завдали масованого удару по Україні комплексом "Орешник", ракетами "Іскандер", "Кинджал" та "Циркон". Водночас окупанти стверджують, що буцімто завдали ударів по "об'єктах військового управління України".

Також окупанти стверджують, що завдали удару нібито у відповідь на "терористичні атаки України по цивільних об'єктах Росії".

Варто зазначити, що ще 22 травня російський диктатор Володимир Путін анонсував, що наказав російському міноборони надати пропозиції удару по Україні. Глава Кремля стверджував, що хоче атакувати нашу державу нібито у відповідь на удар по "студентському гуртожитку філії Луганського педагогічного університету" в окупованому Старобільську.

У Генштабі ЗСУ спростували заяви російського диктатора та наголосили, що у ніч на 22 травня під ударом був один зі штабів підрозділу "Рубікон" у районі міста Старобільськ.

Водночас Москва влаштувала "театр" та навіть скликала засідання Радбезу ООН через удар по Старобільську. Однак західні партнери також не повірили заявам росіян.

Що насправді атакували росіяни під час масованої атаки?

Основний удар під час російської масованої атаки вночі 24 травня припав саме на Київ. Постраждали абсолютно всі райони столиці, також загинули 2 людини, а поранень зазнали щонайменше 69 людини.

Найбільших ушкоджень зазнав Шевченківський район, а саме Лук'янівка. Там повністю вигорів ринок та ТЦ "Квадрат", також постраждали будівлі навколо і станція метро.

У Київській області внаслідок атаки загинули 2 чоловіків у Бучанському та Обухівському районах. Кількість постраждалих зросла до 9 осіб, серед них дитина віком до одного року.

А у Черкасах росіяни вдарили по багатоповерховому будинку. У місті поранень зазнали 11 людей, серед них – 2 дитини.