Маразм міцнішає: представник Росії в ООН звинуватив українську ППО в обстрілах інфраструктури

Уночі проти 24 листопада відбулося термінове засідання Радбезу ООН, ініційоване Україною через черговий масований ракетний обстріл з боку Росії. Однак представник країни-агресора знайшов цинічне виправдання ударам і звинуватив у них українську ППО.

Представник Росії в ООН Васілій Небензя ще й вирішив звинуватити Володимира Зеленського у порушенні статуту ООН. Не обійшлося і без звинувачень у бік партнерів України.

Зверніть увагу Ми чекаємо реакції на терор Росії, – Зеленський на екстреному засіданні Радбезу ООН

Небензя вирішив звинуватити українську ППО в обстрілах

Васілій Небензя видав нову брехню про те, що Росія нібито не атакує цивільні об'єкти. Аби виправдатися, постпред Росії вирішив звинуватити українську ППО. Мовляв, нібито на цивільні об'єкти падають саме українські ракети. Тобто удари по енергооб'єктах, пологовому будинку у Вільнянську та житловому будинку в Вишгороді Небензя вирішив перекласти на Україну.

Уламки ракет або українські ракети, що збилися з курсу, потрапляють у ті об'єкти, в які Росія і не цілилася,

– цинічно збрехав Небензя.

У цьому ж контексті постпред Росії вирішив ще й звинуватити іноземних партнерів за те, що вони надають зброю Україні для захисту від російської агресії, бо нібито саме це призводить до загибелі мирних жителів нашої держави. Вочевидь, Небензя повністю втратив зв'язок з реальністю, бо саме Росія вбиває українців щодня своїми снарядами та ракетами.

Виявляється, що Небензя пам'ятає про існування Статуту ООН, який Кремль порушує щодня. Постпред Росії звинуватив президента України Володимира Зеленського у тому, що він нібито порушує Статут ООН тим, що виступає у режимі відеозв'язку, а не самостійно приїжджає на засідання Радбезу ООН.

Головне про масовану атаку

Росія незаконно перебуває у Радбезі ООН та має право вето, яке дозволяє країні-терористу блокувати важливі рішення щодо війні, яку вона почала проти України. Москва посіла місце СРСР без процедури повторного вступу в ООН після розвалу Союзу, проголосивши себе правонаступницею червоної імперії. Президент Володимир Зеленський на екстреному засіданні Радбезу закликав позбавити Росію права вето, яке, за статутом ООН, досі належить СРСР. Як і місце в Радбезі.

Удень 23 листопада Росія запустила по Україні близько 70 ракет, понад 50 з яких збили сили ППО. Основними цілями окупантів знову стала критична інфраструктура. Ворог знову обстріляв енергооб'єкти, через що по всіх областях ввели екстрені відключення світла. Цілі області були знеструмлені. Також проблеми з електропостачанням виникли у Молдові.

Крім того, російська ракета влучила у житловий будинок у Вишгороді на Київщині. Росія вбила 4 мирних мешканців. Ще 31 людина постраждала, серед яких 6 дітей.

Варто переглянути – промова Зеленського на Радбезі ООН: дивіться відео