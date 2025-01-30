Як виглядає "класичний" масований штурм росіян: "Азов" показав відео знищення ворога

На Торецькому напрямку захисники продовжують стримувати ворога. "Азов" показав, як виглядає "класична" механізована атака росіян на позиції Сил оборони.

Відповідне відео опублікувала 12-та бригада спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України, повідомляє 24 Канал. Черговий масований штурм відбувся ще 30 грудня 2024 року.

Дивіться також ISW зафіксував просування росіян одразу на 8 напрямках: аналіз боїв та карти фронту

Кінець "новорічної казки"

Кілька бойових машин піхоти з великою кількістю російського десанту рухалися вперед, але стали мішенню для засобів ураження. Щойно бронетехніка була підбита, окупанти кинулися врізнобіч, намагаючись знайти укриття.

На відео – моменти відбиття російської атаки і масова ліквідація "дєдів морозів",

– йдеться в повідомленні.

Знищували ворогів бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" спільно з силами суміжних підрозділів.

Як виглядає "класичний" російський штурм: дивіться відео

До слова, за минулу добу, 29 січня, на Торецькому напрямку зафіксовано 15 атак противника неподалік населених пунктів Кримське та Торецьк.

Нещодавно воїни 2-го батальйону 12-ї бригади "Азов" публікували відео знищення ворожого FPV-дрона. Розвіднику з позивним "Фіш" з другого пострілу вдалося збити ціль під час заходу дрона на удар. Жоден із військових не постраждав.