Як виглядає "класичний" масований штурм росіян: "Азов" показав відео знищення ворога
- На Торецькому напрямку захисники стримують ворога, "Азов" показав механізовану атаку росіян.
- 12-та бригада "Азову" опублікувала відео "класичного" штурму, що відбувся ще 30 грудня 2024 року.
На Торецькому напрямку захисники продовжують стримувати ворога. "Азов" показав, як виглядає "класична" механізована атака росіян на позиції Сил оборони.
Відповідне відео опублікувала 12-та бригада спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України, повідомляє 24 Канал. Черговий масований штурм відбувся ще 30 грудня 2024 року.
Дивіться також ISW зафіксував просування росіян одразу на 8 напрямках: аналіз боїв та карти фронту
Кінець "новорічної казки"
Кілька бойових машин піхоти з великою кількістю російського десанту рухалися вперед, але стали мішенню для засобів ураження. Щойно бронетехніка була підбита, окупанти кинулися врізнобіч, намагаючись знайти укриття.
На відео – моменти відбиття російської атаки і масова ліквідація "дєдів морозів",
– йдеться в повідомленні.
Знищували ворогів бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" спільно з силами суміжних підрозділів.
Як виглядає "класичний" російський штурм: дивіться відео
До слова, за минулу добу, 29 січня, на Торецькому напрямку зафіксовано 15 атак противника неподалік населених пунктів Кримське та Торецьк.
Нещодавно воїни 2-го батальйону 12-ї бригади "Азов" публікували відео знищення ворожого FPV-дрона. Розвіднику з позивним "Фіш" з другого пострілу вдалося збити ціль під час заходу дрона на удар. Жоден із військових не постраждав.