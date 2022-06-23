Масований удар "Оніксами" по Миколаєву, по Сумщині стріляли з різної зброї: як минула доба

Росіяни гатили з багатьох видів зброї по прикордонних районах Сумської області. Також в Охтирському районі підірвались на міні поліцейські. Вороги одразу 7 ракетами обстріляли Миколаїв.

Про ситуацію в регіонах України станом на 8:00 ранку розповіли в Офісі Президента. Цю інформацію передали з місцевих військових адміністрацій.

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Ситуація в усіх областях України

Чернігівщина та Сумщина

У Чернігівській області у ніч на 23 червня росіяни обстріляли з мінометів підрозділи українських прикордонників поблизу села Грем'яч. Втрат немає.

На Сумщині під вогнем ворога опинились 4 райони області. Російські війська гатили з різних видів зброї – зафіксували близько сотні артилерійських прильотів. Пошкоджені будинки мирних мешканців, Атинський психоневрологічний інтернат, водонапірна башта, електромережі, а також ферма, на якій постраждали тварини.

Окупанти скинули вибухівку з безпілотника

Також один чоловік загинув після того, як окупанти скинули з безпілотника вибуховий пристрій. Під час патрулювання підірвались на міні поліцейські. 5 людей отримали травми, одна – загинула.

Дніпропетровська область

У Дніпропетровській області під обстріл потрапив Криворізький район. В Апостоловому дістали поранення двоє осіб, місто залишилось без світла та води. Подвір'я місцевих жителів просто всіяні касетними боєприпасами. На місцях працюють піротехніки.

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Харківська область

У Харкові російські військові запустили снарядом в складські приміщення Індустріального району. Через це виникла пожежа, постраждалих попередньо немає. Також вороги обстріляли Чугуївський район, поцілили в одне з підприємств.

Луганська область

Російські війська завдавали ракетних та авіаударів по Сєвєродонецьку та Гірському. Лоскутівку та Рай-Олександрівку окупував ворог. Проте нашим оборонцям вдалось відбити атаки в Сєвєродонецьку та Сиротиному, Золотому.

Ворог гатив по заводах "Азот" та "Склопластик". Одна людина загинула, троє поранено.

Донецька область

На Донеччині ворог обстрілювавз артилерії та мінометів українські позиції та населені пункти. Під обстрілами опинились Мар'їнка, Красногорівка та Новомихайлівка, а також Бахмут, Слов'янськ, Торецьк та інші. Загинули троє цивільних, ще двоє – постраждали.

По Миколаївщині запустили 7 "Оніксів"

Вся Донеччина – без газопостачання, а також частково без води та електрики.

Вдень 22 червня росіяни запустили по Миколаєву одразу 7 ракет типу "Онікс". Пошкоджень зазнали багатоповерхові будинки, а також приватні. Троє місцевих жителів дістали травми. У Баштанському районі під обстріл потрапило Березнегувате. У Первомайській громаді пошкоджені житлові булинки та техніка.

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Херсонська область

На численні вибухи та пожежі скаржились жителі всієї Херсонщини. Критична ситуація – у Високопіллі, Новій Воронцовці, Калинівському, Станіславіській територіальних громадах, Великоолександрівці. Через окупацію сотні сіл області практично знищені.

У яких областях ніч минула відносно спокійно:

на Волині,

на Закарпатті,

на Рівненщині,

в Івано-Франківській,

Чернівецькій,

Львівській,

Вінницькій,

Одеській,

Запорізькій,

Тернопільській,

Хмельницькій областях,

на Кіровоградщині,

Черкащині,

Полтавщині,

Київщині,

Житомирщині.

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