Масований удар по Києву: у будинку в Шевченківському районі утворилася діра

Уночі 3 лютого російські війська масовано тероризували Україну. Однією з головних цілей ворога був Київ, де дрон влучив просто по 22-поверховому будинку в Шевченківському районі.

Через це на місці удару спалахнула пожежа на верхніх поверхах. Кадри наслідків атаки публікують Київ 24 та Суспільне.

До теми Росія запустила по Україні понад 70 ракет і 450 дронів: які області були під ударом

Які наслідки атаки на столицю?

Через нічний удар російських військ по Шевченківському району столиці серйозно постраждала 22-поверхова будівля. Влучання дрона сталося на рівні 16 – 17 поверхів, де рятувальники оперативно загасили пожежу. Загальна площа займання склала близько 90 квадратних метрів. Пожежу повністю ліквідували.

Такий вигляд має будинок у Києві, по якому вгатив дрон: дивіться відео Суспільного

Сусідні будівлі також зазнали ушкоджень, зокрема відомо про вибиті вікна, пошкоджені фасади. Окрім того, мер міста Віталій Кличко поінформував про суттєві проблеми з теплопостачанням. Так, у Дніпровському та Дарницькому районах міста понад 1000 будинків залишилися без тепла.

Ця атака була частиною масованого комбінованого удару Росії по кількох містах України в ніч проти 3 лютого, коли застосовувалися як дрони, так і різні типи ракет. Усього противник застосував 521 засіб повітряного нападу.

Де ще бив ворог цієї ночі?