Слов'янськ-на-Кубані під тривалим масованим ударом: прилетіло по НПЗ, там масштабна пожежа

Дрони та ракети масовано атакували Слов'янськ–на–Кубані, що у Краснодарському краї Росії вночі 13 вересня. Вже відомо про влучання у резервуари місцевого НПЗ. Крім того, прилетіти могло по ТЕС.

За останньою інформацією, на НПЗ виникла масштабна пожежа та вогонь продовжує розгоратися. Про це повідомляє OSINT-канал Supernova+.

Що відомо про атаку на Слов'янськ-на-Кубані?

Ще пізно ввечері 12 вересня – після 23:30 – російські моніторингові ресурси заявили про загрозу БпЛА. А вже після опівночі з'явилася інформація, що дрони летять у бік Слов'янська на Кубані. Ба більше, росіяни також заявляли про удари ракетами "Фламінго" та реактивними дронами.

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Перші вибухи у Слов'янську-на-Кубані пролунали близько опівночі. Росіяни традиційно заявляли про роботу ППО та начебто відбиття атаки.

Було щонайменше дві хвилі ударів і вони тривали аж до 2:41. Однак за 15 хвилин російські моніторингові ресурси сповістили про ще одну групу БпЛА, що йшли з Азовського моря.

Які наслідки ударів?

За словами окупантів, вся атака була спрямована на місцевий НПЗ. Відомо, що прилетіло по щонайменше двом резервуарам і там почалася пожежа. З часом вогонь ще більше посилився.

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Також унаслідок роботи ворожої РЕБ загорілося авто. Водночас начебто сталося займання біля входу на місцевий хлібзавод через падіння безпілотника.

Крім того, офіційний канал служби надзвичайних ситуацій повідомляв про атаку на ТЕС, але згодом видалив це повідомлення.

Дивіться відео потужних вибухів у Слов'янську-на-Кубані

Додамо, що по Слов'янську-на-Кубані вже прилітає не вперше. Востаннє там було гучно наприкінці червня. Тоді також під ударом опинився місцевий НПЗ і там виникла пожежа. Російські пабліки писали, що завод нібито атакували ракети "Фламінго".