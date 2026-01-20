Масована атака по Україні 20 січня: де лунали вибухи та що зі світлом
Росія завдала масованого удару по Україні у вівторок, 20 січня. Вибухи, пожежі та наслідки після ракетно-дронових ударів зафіксували у низці областей.
Яка ситуація після обстрілу по регіонах, чи є постраждалі та руйнування, збирає 24 Канал.
Які наслідки російських ударів 20 січня?
Вибухи пролунали у Рівному та Запоріжжі, повідомили місцеві жителі. У Києві пролунала низка потужних вибухів під час загрози балістики. Після вибухів у Дніпрі зупинено котельню. Частина будинків залишилась без тепла. Відомо про 2 постраждалих. Дорозвідка по крилатих ракетах, повідомили монітори. У Києві через складну енергетичну ситуацію після ворожих обстрілів змінено рух метро. Після відбою тривоги між "Лівобережною" та "Арсенальною" будуть їздити два поїзди з інтервалом близько 20 – 25 хвилин. Поїзди проїжджають без зупинок станції "Гідропарк" і "Дніпро". На зеленій лінії під час тривоги рух здійснюється між станціями "Сирець" і "Видубичі" кожні 7 хвилин та між "Осокорки" і "Червоний хутір" – кожні 10 хвилин. Синя лінія працює без змін. Повітряні сили ЗСУ повідомили про виліт Ту-95МС з Оленьї. Можливі пуски крилатих ракет повітряного базування ближче до 06:00. На лівому березі Києва також фіксують перебої із водопостачанням, повідомив мер Кличко. У Дніпровському районі Києва зафіксували пожежу на території складських приміщень. Крім того, на лівому березі є перебої зі світлом. За словами Кличка, об'єкти соціальної інфраструктури переходять на автономний режим живлення. ПІсля ще низки вибухів Віталій Кличко повідомив про одиного постраждалого у Дніпровському районі столиці. Також ще є виклики медиків. За даними начальника КМВА Тимура Ткаченка, у Дніпровському районі столиці внаслідок російського удару пошкоджено нежитлову забудову. Також на іншому місці атаки горять автівки. У Дніпрі прогриміли вибухи. За даними Запорізької ОВА, Росія двічи вдарила по обласному центру. Наслідки встановлюються. За попередніми даними обійшлось без постраждалих. Місцеві пабліки повідомили про вибухи у Чугуївській громаді на Харківщині. У Запорізькій ОВА повідомили про вибух в одному із районів Запоріжжя. Екстрені служби обстежують територію.
