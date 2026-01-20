Укр Рус
20 січня, 08:07
13

Масована атака по Україні 20 січня: де лунали вибухи та що зі світлом

Дарія Черниш

Росія завдала масованого удару по Україні у вівторок, 20 січня. Вибухи, пожежі та наслідки після ракетно-дронових ударів зафіксували у низці областей.

Яка ситуація після обстрілу по регіонах, чи є постраждалі та руйнування, збирає 24 Канал.

Які наслідки російських ударів 20 січня?

 

07:50, 20 січня

Вибухи пролунали у Рівному та Запоріжжі, повідомили місцеві жителі.

07:49, 20 січня

У Києві пролунала низка потужних вибухів під час загрози балістики.

07:40, 20 січня

Після вибухів у Дніпрі зупинено котельню. Частина будинків залишилась без тепла. Відомо про 2 постраждалих.

07:09, 20 січня

Дорозвідка по крилатих ракетах, повідомили монітори.

05:41, 20 січня

У Києві – зміни у русі метро під час атаки

У Києві через складну енергетичну ситуацію після ворожих обстрілів змінено рух метро.
На червоній лінії поїзди курсують між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна" з інтервалом 4,5 – 5 хвилин. 

Після відбою тривоги між "Лівобережною" та "Арсенальною" будуть їздити два поїзди з інтервалом близько 20 – 25 хвилин. 

Поїзди проїжджають без зупинок станції "Гідропарк" і "Дніпро". 

На зеленій лінії під час тривоги рух здійснюється між станціями "Сирець" і "Видубичі" кожні 7 хвилин та між "Осокорки" і "Червоний хутір" – кожні 10 хвилин. 

Синя лінія працює без змін.

03:54, 20 січня

Повітряні сили ЗСУ повідомили про виліт Ту-95МС з Оленьї. Можливі пуски крилатих ракет повітряного базування ближче до 06:00.

03:17, 20 січня

На лівому березі Києва також фіксують перебої із водопостачанням, повідомив мер Кличко.

03:05, 20 січня

Удар по Запоріжжю

Як поінформував очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, росіяни повторно атакували Запоріжжя. 

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено приватний будинок. Там сталася пожежа. Попередньо, ніхто не постраждав.

Пожежа після атаки / Фото Запорізької ОВА

02:52, 20 січня

Наслідки атаки на Київ

У Дніпровському районі Києва зафіксували пожежу на території складських приміщень. Крім того, на лівому березі є перебої зі світлом. За словами Кличка, об'єкти соціальної інфраструктури переходять на автономний режим живлення.

02:36, 20 січня

ПІсля ще низки вибухів Віталій Кличко повідомив про одиного постраждалого у Дніпровському районі столиці. Також ще є виклики медиків.

02:26, 20 січня

Удар по Києву

За даними начальника КМВА Тимура Ткаченка, у Дніпровському районі столиці внаслідок російського удару пошкоджено нежитлову забудову. Також на іншому місці атаки горять автівки.

01:28, 20 січня

У Дніпрі прогриміли вибухи.

01:02, 20 січня

Росія вдарила по Запоріжжю

За даними Запорізької ОВА, Росія двічи вдарила по обласному центру. Наслідки встановлюються. За попередніми даними обійшлось без постраждалих.

00:22, 20 січня

Місцеві пабліки повідомили про вибухи у Чугуївській громаді на Харківщині.

00:01, 20 січня

У Запорізькій ОВА повідомили про вибух в одному із районів Запоріжжя. Екстрені служби обстежують територію.