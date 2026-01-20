Масована атака по Україні 20 січня: де лунали вибухи та що зі світлом

Росія завдала масованого удару по Україні у вівторок, 20 січня. Вибухи, пожежі та наслідки після ракетно-дронових ударів зафіксували у низці областей.

Яка ситуація після обстрілу по регіонах, чи є постраждалі та руйнування, збирає 24 Канал.

Які наслідки російських ударів 20 січня?