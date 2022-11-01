Масований удар: ракети окупантів облетіли Україну з обох боків

Уранці 31 жовтня російські війська здійснили масовану ракетну атаку по всій території України. Ворожі ракети зафіксували в Харкові, Запоріжжі, Черкаській, Київській та Дніпропетровській областях.

Ракети окупантів під час атаки облетіли Україну з обох боків

Як виявилося, запущені ракети облетіли Україну з обох боків, аби заплутати систему протиповітряної оборони. Про це повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі всеукраїнського телемарафону.

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За його словами, противник випустив ракети з різних напрямків, зокрема з південного та північного.

На території Росії вони були запущені і облетіли Україну з обох боків. Згодом вони вже розійшлися у різних напрямках, використовуючи певну розвідінформацію, рельєф місцевості, щоб якомога більше заплутати систему ППО та уникнути ураження,

– заявив Ігнат.

Він наголосив на відмінному результаті збиття 44 ракет з 50 під час масової атаки на Україну 31 жовтня.

Речник також заявив, що окупанти атакують ракетами С-300 об'єкти критичної інфраструктури. Він зауважив, що ракети такого типу призначенні для збиття повітряних цілей, втім, противник застосовує їх на дальності аж до 150 кілометрів. При цьому їх точність нівелюється, оскільки, чим далі летить, тим менша ймовірність влучання у ціль.